新竹市民聯合婚禮回來了！8月1日起限額36對新人報名
新竹市民聯合婚禮行之有年，去年因為疫情停辦，讓不少新人大嘆可惜。新竹市政府指出，2022新竹市民聯合婚禮敲定在10月8日於古奇峰普天宮登場，8月1日上午10時起開放線上報名（https://reurl.cc/AOqGEQ），限額36對準新人報名，額滿為止。
市府民政處說明，參加聯合婚禮新人當事人需為單身，並應具備法定結婚資格，且須年滿20歲。資格限制為新人其中一方設籍竹市，以戶籍登記資料為準；或於新竹市機關學校公司行號服務，以在職證明為準；如一方為非本國籍者，應檢附護照及經我國駐外館處驗證之單身證明文件。
新竹市民聯合婚禮歷史悠久，幾乎每年報名情況都很熱絡，但近年受到疫情衝擊，前年36對只來了12對新人參加，去年也因為疫情影響乾脆停辦，今年考量疫情趨緩決定復辦，同樣限額36對，為避免群聚全面採線上報名，不再採行現場報名。
民政處指出，只要符合結婚要件之男女均可報名参加，凡報名参加之新人均可獲得市府及贊助廠商精心提供的新婚好禮，歡迎新人踴躍報名。相關資訊可參考新竹市政府民政處粉絲專頁https://reurl.cc/yMZ50M。
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