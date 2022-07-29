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政院指棒球場未驗收先啟用有前例 林耕仁批護航

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
今天是農曆七月初一，國民黨市長參選人林耕仁一早回到家鄉香山區龍正宮祈福參拜。圖／林耕仁競選團隊提供
今天是農曆七月初一，國民黨市長參選人林耕仁一早回到家鄉香山區龍正宮祈福參拜。圖／林耕仁競選團隊提供

新竹市立棒球場尚未驗收就使用，行政院發言人羅秉成昨天說此作法有前例。國民黨市長參選人林耕仁今天受訪直言是替「烙跑兩人組」護航，且中職球員工會早在賽前提出27項問題，但迄今仍無人出面承擔、連誰下令沒驗收就開打也變不能說的秘密。

今天是農曆七月初一，林耕仁一早回到家鄉香山區龍正宮祈福參拜，同為香山區的議員陳慶齡、龍正宮主委吳錦川主委與寺廟委員歡迎，他也對年底勝選有絕對信心。

由於昨晚傳出蔡英文總統召集綠營高層決議「全黨挺智堅」，林耕仁說，每個政黨當然都有他想要凝聚的共識，若林智堅論文真被認定抄襲，加上新竹棒球場糾紛未解，這樣執政黨也必定要為挺林智堅而去承擔人民的不滿情緒，孰重孰輕要自己考量。

至於行政院發言人羅秉成昨說球場沒驗收「不乏沒有先例的看法」，林耕仁直言「羅的說法很明顯的就是對於烙跑二人組的護航」，中央前瞻建設好幾億元，怎不關心工程品質，反只顧著護航？呼籲政院「關心人民關注的事，而非只有黨意沒有民意。」

近日也傳出中職球員工會在賽前就曾提出27項問題，林耕仁認為，市府沒有重視就是明顯的權力傲慢，用政治力忽視專業，開打之後衍生出非常多的安全缺失、選手受傷的問題，而且至今都沒有人出來承擔、負責。

林耕仁不滿，球場問題已經一個禮拜過去了，到底是誰下令沒有驗收就開打變成不能說的秘密。林強調，「球員的運動生涯，絕對不是政治人物的墊腳石。」

林耕仁針對台大學倫會召集人蘇宏達遭網軍威脅「葬儀社」準備好了一事，表示政治力量已經介入論文審議，不樂見出現人身恐嚇，也是對民主最沉重的傷害。呼籲所有人一定要尊重學術自主，讓兩所學校的審查委員進行專業審議，最終結果昭告社會。

至於昨天在竹科揭牌儀式，首度與沈慧虹、高虹安三人同台但無互動，林耕仁回應，昨天科管局揭牌是大日子，各界人士都來祝賀很正常，並稱其實和高委員跑場時常也會碰見，與沈前副市長在議會也有市政議題交流，昨天活動時間很短，沒什麼特別。

今天是農曆七月初一，國民黨市長參選人林耕仁一早回到家鄉香山區龍正宮祈福參拜。圖／林耕仁競選團隊提供
今天是農曆七月初一，國民黨市長參選人林耕仁一早回到家鄉香山區龍正宮祈福參拜。圖／林耕仁競選團隊提供
今天是農曆七月初一，國民黨市長參選人林耕仁一早回到家鄉香山區龍正宮祈福參拜。圖／林耕仁競選團隊提供
今天是農曆七月初一，國民黨市長參選人林耕仁一早回到家鄉香山區龍正宮祈福參拜。圖／林耕仁競選團隊提供

2022大選 新竹棒球場

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