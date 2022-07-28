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科技部轉型國家科學及技術委員會 竹科管理局改隸揭牌

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
科技部於昨天（27日）掛牌轉型為「國家科學及技術委員會」，新竹科學園區管理局於今天舉行揭牌儀式暨布達典禮。記者王淑君／攝影
科技部於昨天（27日）掛牌轉型為「國家科學及技術委員會」，新竹科學園區管理局於今天舉行揭牌儀式暨布達典禮。記者王淑君／攝影

科技部昨天（27日）掛牌轉型為「國家科學及技術委員會」，新竹科學園區管理局今天舉行揭牌儀式暨布達典禮，正式揭牌為「國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局」；竹科管理局長王永壯也從國科會副主委陳宗權手中接下聘書及印信，宣誓就職。

國科會副主委陳宗權、竹科管理局局長王永壯、園區公會理事長李金恭、園區公會顧問宣明智、新竹市副市長李世珍、新竹縣祕書長陳季媛、竹科管理局同仁等，一齊見證國科會竹科管理局邁向新里程碑。

陳宗權表示，為了加強科技與跨部會溝通，科技部改制國家科學及技術委員會，所屬科管局今揭牌，未來將加強四任務包含：跨部會整合、加強基礎研究、科學園區創新與轉型、強化人文社會在科技領域的挹注。他也說，蔡英文總統在27日揭牌儀式中強調，要進一步培育更多年輕、女性人才投入研究創新，讓科技力為新竹創造更多進步和改變。

王永壯表示，國科會轄下的新竹科學園區會以國家整體科技發展的高度，強化台灣科技產業競爭力。竹科管理局永遠是廠商堅強的後盾，未來會持續支持半導體先進製程發展，加速供應鏈在地化及強化韌性。縱使面對中美貿易戰、新冠肺炎疫情、俄烏戰爭等嚴峻挑戰，竹科去年產值仍高達1.57兆元，成長28%，歷年最高；今年上半年持續樂觀，期待未來能更佳蓬勃發展。

園區同業公會理事長李金恭表示，透過組織再造來提升效益，協助臺灣持續成長，支持國家產業發展，為我國重要的國家里程碑，感謝中央政府對於改制的大力支持。

竹科2021年營業額已突破新台幣1.5兆元，創歷史新高，目前廠商約600家，就業人數近17萬人，創造在地經濟繁榮。國科會成立後，象徵我國科技產業發展的新紀元，竹科也將持續朝向精緻多元、優生活、低耗能的優質園區理想邁進，確保產業擴充及發展動能，維持台灣高科技產業競爭力，續創高峰。

竹科管理局長王永壯（右），從國科會副主委陳宗權（左）手中接下聘書及印信，宣誓就職。記者王淑君／攝影
竹科管理局長王永壯（右），從國科會副主委陳宗權（左）手中接下聘書及印信，宣誓就職。記者王淑君／攝影
竹科管理局今天舉行揭牌儀式暨布達典禮，正式揭牌為「國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局」。記者王淑君／攝影
竹科管理局今天舉行揭牌儀式暨布達典禮，正式揭牌為「國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局」。記者王淑君／攝影
新竹科學園區管理局今天舉行揭牌儀式暨布達典禮。記者王淑君／攝影
新竹科學園區管理局今天舉行揭牌儀式暨布達典禮。記者王淑君／攝影
竹科管理局長王永壯（右），從國科會副主委陳宗權（左）手中接下聘書及印信，宣誓就職。記者王淑君／攝影
竹科管理局長王永壯（右），從國科會副主委陳宗權（左）手中接下聘書及印信，宣誓就職。記者王淑君／攝影

新竹 國科會 競爭力

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