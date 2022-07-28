苗縣26處水域易溺水 無人機強化救援演練

苗栗縣消防局統計縣內26處近年易發生溺水事故水域，今天在頭屋鄉老田寮溪流域辦理暑期保護青少年加強水域救援演練，出動無人機協助偵查、載運繩索施救。

炎炎夏日為水域事故發生高峰期，苗栗縣消防局統計縣內近年易發生溺水事故水域，包括南庄鄉苦花潭、神仙谷，通霄鎮南勢溪出海口、竹南鎮龍鳳漁港中港溪出海口、五福大橋，大湖鄉鯉魚潭水庫、頭屋鄉老田寮溪、明德水庫，苗栗市後龍溪伯爵庭園段，苑裡鎮苑裡漁港，泰安鄉汶水溪警光山莊上游、梅園村梅象大橋、大安溪白布帆段等26處，都曾經發生溺斃事件。

消防局為提高消防人員水域搶救效率，今天在頭屋鄉獅豐橋下的老田寮溪流域辦理救援演練，模擬高中生戲水不幸遇上激流受困於岸邊，消防隊員獲報趕抵後，發射拋繩槍，並出動無人機偵查現場，同時利用無人機將繩索一端載送給受困民眾，消防隊員在下游架設攔截索，以救生艇前往救援，順利協助民眾脫困。

消防局表示，最容易發生溺水地點為溪河，提醒民眾勿進入不安全水域，應到有救生員的水域戲水，並切記救溺要先學會自保。

消防局長匡夢麟指出，若發現溺水事件切勿緊張，第一時間務必大聲求援，利用周圍救生器材，切勿貿然下水救人。