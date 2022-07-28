中壢戶政所停車場無升降設備 桃交通局協調設專用車位

桃園中壢戶政事務所聯合辦公大樓旁的坤慶公園地下停車場設置逾30年，不過停車場通往1樓處僅有樓梯，不過相當陡峭及狹小，市議員吳嘉和接獲陳情前往會勘盼增設升降梯，桃市府交通局研議若增設需要檢討整體建築及地下停車場頂部防水等問題，不符投資效益，將檢討附近車格並協調設置行動不便者專用洽公停車位。

中壢戶政事務所平時常有民眾洽公，民眾主要將車輛停放在大樓旁的慶公園地下停車場，不過因停車場興建多時，空間狹小且當時未設計無障礙設施，民眾停好車僅能運用狹小陡峭的旋轉樓梯步行至1樓，吳嘉和獲民眾陳情指出，樓梯陡峭且恰供長者及孩童多，易衍生危險，因此邀集交通局會勘，希望能改善問題。

交通局停車管理工程科表示，停車場建置多年，當時國內無障礙法規尚不完善，導致該停車場未設置電梯，加上該停車場僅33席車格腹地狹小，若要增設電梯需要檢討整體建築及公園景觀與地下停車場頂部防水等，初步預估至少需耗資400萬元，不符合投資效益。