中興工業區水防道路三不管 相關單位會勘盼釐清權管

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區水防道路破破爛爛，路中甚至有人孔蓋翹起一個月無人理睬，這條路是工業區和附近社區居民交通往來所需，如今卻「三不管」，引起社區關切，水利署第二河川局上午會同銅鑼鄉公所等單位會勘，決定協商由縣府接管道路後，交由工業區認養維護。

中興工業區水防道路沿後龍溪堤防開闢，當地中平社區志工徐裕逢指出，水防道路的路面重車往來多，經常坑坑洞洞，在瑞興北街、中隆四路口的人孔蓋變形，翹起十餘公分，每次經過都可看到人孔蓋晃上晃下，騎車或駕車行經，如夜間或視線不佳很可能釀成交通事故，但當地為三不管地帶，除了路況差，還有垃圾濫倒、偷排廢水等，一些問題乏人聞問。

第二河川局希望釐清當地水防道路的權管，上午邀中興工業區南區、北區管理中心、鄉公所及縣府會勘。

二河局管理課指出，當地中興工業區旁長約4500公尺的道路，原先是由縣府公告畫設標線管理的苗27線道路，但後來又劃出，二河局是河川管理單位並非道路主管機關，且當地道路為工業區車輛及民眾通行使用，為維護安全，由地方政府接管為宜，十餘年前曾與地方協商過，縣府當年表明原則同意接管的態度。

中興工業區由民間開發，南、北區管理中心都表明願協助認養維護，先前損壞的人孔蓋已修復，但道路仍必須由官方接管。由於縣府未派員到場，會勘單位決定函請縣府接管後，相關維護工作再交由工業區認養，設法改善當地道路品質。