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富岡鐵道節明起展開、國寶老火車現身 交管路線看這裡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
2022富岡鐵道藝術節，警方明天上午9時起交通管制。記者曾增勳／攝影
2022富岡鐵道藝術節，警方明天上午9時起交通管制。記者曾增勳／攝影

2022年富岡鐵道藝術節明天（29 日）起在桃園市富岡小鎮熱鬧登場，國寶級CK124蒸汽老火車開進富岡站，展開懷舊之旅，楊梅警分局今天下午表示，富岡火車站附近路段明天至31日雙向封閉管制，請遊客配合疏導以免掃了遊興。

2022年富岡鐵道藝術節由桃園市政府、台鐵局主辦，自7月29日至8月7日為期10天，將在楊梅區富岡小鎮展開，國寶級CK124蒸汽老火車駛進小鎮懷舊之外，還有閒置藝術及踩街遊行、音樂會等活動，歡迎遊客前往體驗特有客家文化及小鎮市集。

楊梅警方表示，往年富岡鐵道藝術節吸引人潮，疫後暑假，該鐵道節預料會吸引大批親子人潮，為避免塞車，警方明天（29日）上午9時起至8月7日晚上8時止，富岡車站的成功路、中正路、信義街、富源街及中華街路段實施雙向封閉管制，警方結合義交進行交通疏導和管制。

楊梅警方表示，鐵道節活動期間，開車遊客可在民富路3段右轉富豐北路、再左轉民生街，直行新明街前往富岡集義祠停車場停車（8月6日、7日不開放），或停靠富豐北路、民生街及員德路路段；離開可自新明街直行民生街、右轉富豐北路、再左轉民富路3段行駛。

富岡車站附近路段雙向管制期間，大型車輛自民富路3段、富豐北路口改道行駛，前往新屋方向可右轉富豐北路、再右轉民生街行駛；前往大坡方向可右轉富豐北路、再左轉民生街接中正路前往；前往湖口方向可左轉富豐南路，再左轉新明街前往，為避免富岡市區塞車，警方將在富岡各路口員交管，請大小車輛配合疏導改道，避免塞車。

2022富岡鐵道藝術節警方明天上午9時起交通管制路段。記者曾增勳／攝影
2022富岡鐵道藝術節警方明天上午9時起交通管制路段。記者曾增勳／攝影

鐵道 塞車 藝術節

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