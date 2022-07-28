富岡鐵道節明起展開、國寶老火車現身 交管路線看這裡

2022年富岡鐵道藝術節明天（29 日）起在桃園市富岡小鎮熱鬧登場，國寶級CK124蒸汽老火車開進富岡站，展開懷舊之旅，楊梅警分局今天下午表示，富岡火車站附近路段明天至31日雙向封閉管制，請遊客配合疏導以免掃了遊興。

2022年富岡鐵道藝術節由桃園市政府、台鐵局主辦，自7月29日至8月7日為期10天，將在楊梅區富岡小鎮展開，國寶級CK124蒸汽老火車駛進小鎮懷舊之外，還有閒置藝術及踩街遊行、音樂會等活動，歡迎遊客前往體驗特有客家文化及小鎮市集。

楊梅警方表示，往年富岡鐵道藝術節吸引人潮，疫後暑假，該鐵道節預料會吸引大批親子人潮，為避免塞車，警方明天（29日）上午9時起至8月7日晚上8時止，富岡車站的成功路、中正路、信義街、富源街及中華街路段實施雙向封閉管制，警方結合義交進行交通疏導和管制。

楊梅警方表示，鐵道節活動期間，開車遊客可在民富路3段右轉富豐北路、再左轉民生街，直行新明街前往富岡集義祠停車場停車（8月6日、7日不開放），或停靠富豐北路、民生街及員德路路段；離開可自新明街直行民生街、右轉富豐北路、再左轉民富路3段行駛。