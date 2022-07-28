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竹市確診+580 體育館施打嬰幼兒疫苗到明天

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市今天新增580例確診個案。圖／市府提供
新竹市今天新增580例確診個案。圖／市府提供

新竹市政府指出，今天新增580例確診個案，今年以來累積8萬4079例，居家照護者3685人，居家隔離1094人。疫苗施打部分，新竹市體育館施打站（公園路295號）提供滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗隨到隨打，明天截止，提醒家長把握機會接種。

衛生局指出，新竹市體育館施打站服務時間為早上8點至11點、下午2點到5點，請家長攜帶健保卡、兒童手冊帶孩子前往接種；家長們亦可選擇於轄內嬰幼兒COVID-19疫苗合約院所（https://reurl.cc/V1p5vR）開診時段接種，以降低中重症風險及MIS-C的發生機率。

衛生局也家長們注意，MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）發生年齡落在0至19歲間，其中以6至12歲年齡層居多。發生時間約在康復後2到6周間，兒童若在前述期間內出現持續發燒且合併腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血或頭暈等症狀，請立即就醫評估。

衛生局呼籲，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防新冠感染最有效的策略，暑假期間出門應隨時維持以上防疫好習慣，減少出入人潮密集場所、完整接種疫苗、積極配合各項防疫措施。如有疫情相關疑問，請撥打居家關懷中心03-5320900專人諮詢。

莫德納疫苗 衛生局 新竹

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