關西東安古橋護欄工程修復通車 邀百歲公、百歲婆領行

以五拱石砌為建築特色的關西鎮東安古橋，列為新竹縣定古蹟，歷經近一年護欄修復工程，今天舉行通車典禮，同時為以父子牛車石像為造型的裝置意象「薪火相傳．繼往開來」揭幕，典禮邀請百歲公、百歲婆一起通行，象徵古橋將持續帶給居民往來便利。

關西鎮長劉德樑表示，東安古橋護欄修復，鎮公所挹注390萬餘元經費，自去年開始進行修復工程，原先護欄設計與上游一側相仿，經在地文史工作者建議，改以原古橋護欄樣式進行修復；後來又進行護欄高度增高工程，期間歷經拆除後再重建，原工期預計8個月，最後延長近3個月，終於完工啟用。

劉德樑說，為符合古蹟規範、流程，修復護欄「比蓋新橋還要繁瑣」，由於東安古橋也是交通要道，施工期間暫時單側雙向通車，造成居民不便，如今趕在農曆7月前舉辦通車典禮，後續仍有部分補強，將待合格後辦理決算。

新竹縣文化局長李安妤指出，東安古橋興建於西元1933年，距今已有近90年歷史，列為縣定古蹟，五拱石砌更是東安古橋的獨有特色；護欄修復工程完工後，未來也將持續在東安古橋辦理文化藝術活動，為關西鎮注入更多人文氣息並帶動觀光。