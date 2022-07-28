桃園南區實物銀行遷新址 宅配送到家更便民

桃園安家實物銀行由桃市府社會局委託社團法人中華基督教救助協會負責營運，提供有物資需求家戶，桃園市長鄭文燦今出席遷新址開幕茶會並表示，市府設置「做好事公益平台」，包括捐款、捐物、申請當志工及加入愛心餐食店家等4大服務功能，讓民眾24小時都能便利發揮愛心。

桃園南、北區各由社會局委託民間單位設置各1家實物總行，並運用各單位空間設置23家社區分行；鄭文燦今擔任安家實物銀行的友善店長，協助挑選及領用各種生活物資，並將待宅配寄送的物資裝箱。

鄭文燦表示，實物銀行不定期接收來自民間企業、團體或個人捐贈的民生用品、生鮮蔬果、營養品等物資，且提供物資不限於食物，也包括清潔家用品、友善貼心的婦幼用品、營養補給品等。

他說，目前物資領取方式採點數制，讓有需求的家庭可透過點數獲得所需的物資，若家庭成員較多或有特殊情形，也會適時調整增加點數，以提供及時的物資協助。

社會局指出，南區服務區域包含中壢、平鎮、楊梅、龍潭、新屋及觀音區，各社區分行也可經由社工轉介，評估長期物資需求家戶的年齡、健康狀況及人口數，每月採客製化模式檢貨裝箱，以宅配物資箱配送約300戶物資箱；疫情期間，讓因隔離或確診致無法出門領取物資的弱勢家戶也獲得幫助。