桃園青創基地招募中 釋出39組空間
桃市府青年局成立7年多來，設立青創指揮部、新明及安東青創3基地，提供XR、AI人工智慧5G及物聯網等領域符合資格年輕團隊進駐，即日起至8月26日將舉辦今年第2期進駐招募共釋出16組獨立辦公室及23組共同工作空間席位。
青年局青創指揮部招募不限產業主題的新創團隊，只要產品及服務具備創新性，皆可提出申請；安東青創基地以元宇宙運用為主新創團隊，AR／VR／MR、多媒體遊戲及數位影音；新明青創基地招募AI人工智慧、智慧機器人、5G及物聯網領域的新創團隊。
膜淨材料股份有限公司在青年局輔導下，研發出「中空纖維」飲水濾芯獲得2022 CES Innovation Awards最佳創新獎佳績，並取得國外投資人超過2000萬元資金注入；而布拉特斯布曼，研發搜救無人機獲得2022 FITI x CIOT計畫之創業傑出獎，拿到最高獎金138萬元。
青年局表示，此次硬體空間共釋出16組獨立辦公室及23組共同工作空間席位，不同基地也分別設有會議室、教室、創客設備及直播棚等設施；在軟體服務方面，提供進駐團隊客製化輔導，包含顧問諮詢、業師輔導、產官學研媒合、產品行銷曝光等服務，也協助團隊建構完善商業模式並取得創業資金，更提供全台第1可辦理公司登記服務的創新服務。
青年局長陳冠穎指出，新創基地目前累計輔導超過500組團隊，取得超過2億元創業資金，今年成立青創資源中心做為青年創業單一服務窗口，也將於長庚轉運站設立桃園專屬加速器空間，進一步輔導成熟團隊對接合適的在地企業及投資者，協助加速商務拓展與資金募集。
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