竹市中元城隍祭今晚登場 系列活動交通管制路線圖出爐

新竹市2022竹塹中元城隍祭系列活動今年復辦，今晚將舉行「福門大開，神鬼啟航」活動，明天則有「揪團夯枷，消災解厄」活動接力登場。市府今天公布相關交通管制措施，提醒民眾留意城隍廟周邊道路封閉情形，並配合現場人員引導、提前改道。

2022竹塹中元城隍祭4大活動，分別為今晚登場的「福門大開，神鬼啟航」、國曆7月29日（農曆7月1日）「揪團夯枷，消災解厄」、國曆8月10日（農曆7月13日）「查夜暗訪，祈福平安」，以及國曆8月12日（農曆7月15日）「城隍威巡，遶境賑孤」。

市府交通處指出，明天夯枷踩街將從城隍廟出發，途經東寧宮、長和宮、北壇福德祠等處，相關交通管制路線為明天早上8時起至30日8時的中正路175號至177號；29日15時至20時的北門街（民富街－城北街）；29日14時至16時30分東門街（中山路－中央路）。