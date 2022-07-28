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竹市中元城隍祭今晚登場 系列活動交通管制路線圖出爐
新竹市2022竹塹中元城隍祭系列活動今年復辦，今晚將舉行「福門大開，神鬼啟航」活動，明天則有「揪團夯枷，消災解厄」活動接力登場。市府今天公布相關交通管制措施，提醒民眾留意城隍廟周邊道路封閉情形，並配合現場人員引導、提前改道。
2022竹塹中元城隍祭4大活動，分別為今晚登場的「福門大開，神鬼啟航」、國曆7月29日（農曆7月1日）「揪團夯枷，消災解厄」、國曆8月10日（農曆7月13日）「查夜暗訪，祈福平安」，以及國曆8月12日（農曆7月15日）「城隍威巡，遶境賑孤」。
市府交通處指出，明天夯枷踩街將從城隍廟出發，途經東寧宮、長和宮、北壇福德祠等處，相關交通管制路線為明天早上8時起至30日8時的中正路175號至177號；29日15時至20時的北門街（民富街－城北街）；29日14時至16時30分東門街（中山路－中央路）。
「城隍威巡，遶境賑孤」為城隍祭壓軸重頭戲，當天交通管制時間地點為9時至24時的東門街（中山路－中央路）；9時至24時中山路（中正路－西大路）；13時至19時的竹蓮街（南大路－興竹街）。交通處提醒，請用路人提前做好行程規畫，避開交通管制路段行駛，並依現場交通指揮人員導引，小心慢行。
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