林耕仁緊咬新竹棒球場缺失 委請律師協助2球團申請國賠

新竹市立棒球場場地缺失多，還造成球員受傷，引爆球迷怒火。國民黨新竹市長參選人林耕仁今天說，今天已經委請律師張耀宇組成法律團隊主動發函給富邦悍將、味全龍球團，要協助球員、球團向市府提出國家賠償。同時要求市府必須向辭職的前市長林智堅、副市長沈慧虹求償。

林耕仁今天一早7點站西大路與食品路口與議員參選人徐美惠向上班的民眾懇託拜票；林耕仁持續緊咬棒球場爭議，他直言政治人物為求政績，卻將選手、觀眾的安全視為無物，「沒有驗收就開幕，任何人都無法接受」，作為地主的味全龍球團，隊內也有3名選手受傷，選手運動生涯寶貴，絕非市府慰問就能夠買單。

林耕仁認為，當務之急就是保障選手的權益。「落跑二人組」林智堅、沈慧虹至今不願為了下命令而負起責任，他知道申請國賠的程序複雜，新竹棒球場成為全國矚目焦點，相信對於球隊來說也是很大的壓力，已委請律師組成法律團隊將協助受傷選手、球團受害爭取權益，絕對要讓下命令的人負起法律上、行政上還有政治上相對應的責任。

至於林智堅台大論文案，余正煌昨天赴台大聲明沒有抄襲。林耕仁說，內容重複率太高應是爭執的重點，如果雙方都認為自己沒有抄襲，陳明通也認為學生沒有抄襲，說法可能跟社會大眾的認知上有很大的差異，不過還是要交由台大的評議委員認定。