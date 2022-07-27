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民進黨：苗栗隊就位 目標改變成「禎」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨苗栗縣長參選人徐定禎。本報資料照
民進黨苗栗縣長參選人徐定禎。本報資料照

民進黨秘書長林錫耀今天表示，身兼黨主席的蔡英文總統今天邀集苗栗縣縣長參選人徐定禎、民進黨立法院黨團總召柯建銘、前立委郭俊銘，就苗栗縣長選戰充分討論，並邀請柯建銘擔任主任委員，領軍苗栗隊捲起袖子一起改變苗栗，讓苗栗縣轉虧為贏，改變成「禎」。

林錫耀轉述，除柯建銘總召擔任主任委員外，出身苗栗的立委羅致政也將接下總幹事一職，並由擁有豐富操盤經驗的前立委郭俊銘擔任執行總幹事。

林錫耀表示，自徵召提名徐定禎參選苗栗縣長以來，如同蔡英文在提名記者會上期許，地方都期待徐定禎的頭份經驗能擴大成苗栗經驗，解決苗栗長期的財政問題，為地方帶來新氣象。

林錫耀說，日前苗栗隊也舉行了團結苗栗、改變成禎誓師大會，共同力拚翻轉負債虧損、建設停滯、被污名的苗栗縣，團結聯合作戰，把過去以來苗栗人民虧的福祉贏回來，邁向勝選，讓苗栗改變成真。

2022大選 苗栗縣選舉 徐定禎

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