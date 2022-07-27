苗縣府不上訴 反坤輿自救會：守到設置許可失效

苗栗縣坤輿掩埋場開發案行政訴訟，縣政府敗訴，縣長徐耀昌今天宣布不再上訴；反坤輿自救會表示，對於縣府上訴與否無感，鄉親仍會堅守到9月13日坤輿「設置許可」失效為止。

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場開發案引發地方激烈抗爭，反坤輿自救會提起行政訴訟，台中高等行政法院21日宣判自救會勝訴，苗栗縣政府應命坤輿公司停止開發行為。

苗栗縣政府於法院宣判當天即發函中止坤輿執行試運轉計畫，縣長徐耀昌今天進一步宣布，考量社會和諧，不再上訴，但強調，縣府依法受理申設程序，絕無對廠商放水情事。

掩埋場申設須經「同意設置文件」、「試運轉」及「廢棄物處理許可證」3階段申請審查。環保署去年修正「公民營廢棄物清除處理機構管理辦法」，針對早年核發未有年限之同意設置文件，訂定落日條款，坤輿公司若未能在9月13日取得處理許可證，當初民國91年取得的同意設置文件將失效。

坤輿公司21日凌晨突襲企圖進場「全量試運轉」，與抗爭民眾爆發流血衝突，造成多人受傷送醫。反坤輿自救會總幹事陳祺忠今天下午接受媒體聯訪時表示，自救會在當天成功阻擋下坤輿公司進場，業者幾乎不可能於期限內完成申設程序，「對於縣府決定不上訴，自救會根本無感」。

不過，坤輿公司為此案訴訟參加人，陳祺忠指出，縣府不上訴，坤輿業者仍可提出上訴，甚至請求國賠，對於自救會而言，仍會守到9月13日設置許可文件失效。

陳祺忠說，這幾天坤輿內部仍有零星人員進出，但未見總經理、業務經理等主管現身，未來動向不明。

記者多次致電坤輿公司發言人、業務經理王亞綺，均未接聽手機，截至發稿前，無法得知業者回應。