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竹縣府開發湖口鳳山工業區 可創1100個就業機會

中央社／ 新竹縣27日電

新竹縣政府今天表示，新竹工業區及科學園區進駐率趨近飽和，縣府開發湖口鳳山工業區，19家廠商完成購地，4家廠商已正式營運，將為在地創造就業機會。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，縣府從民國99年起開發鳳山工業區，全區面積約18.6公頃，區內公共設施已於110年開發完成，目前已有19家廠商完成購地。

縣府指出，其中，包含東京精密、譁裕、奇鼎，以及今天啟用的台灣偉德科技公司，皆已正式營運，其他廠商也陸續進廠建置中，未來，預估可將創造1100個就業機會，促進地方經濟發展。

台灣偉德科技總經理韓嘉銘表示，新竹縣政府開發鳳山工業區開放招商，地理位置鄰近產業聚落，對於供應鏈很重要，因此，選定來此設廠。目前，新大樓員工數為80名，未來有機會繼續擴廠，預計員工數將增加至150人。

新竹縣副縣長陳見賢說，大新竹地區是重要的科技產業，湖口鄉產業聚落緊密連結，有利於開設公司，節省成本，企業來此設廠，不僅帶來就業機會，也提升新竹產業競爭力

新竹 競爭力

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