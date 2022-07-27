竹東二重幼兒園重建動工 未來將擴增至8班可收2百幼生

位於新竹縣竹東鎮二重地區的二重幼兒園，很長時間是當地重要的地標中心，更已陪伴在地超過一甲子，不過為了滿足當地幼生數成長需求，天主教會新竹教區決定斥資9千萬元重建，未來班級數將從原本3班擴至8班，明年完工後可照顧更多當地孩子。

天主教新竹教區主教李克勉表示，二重幼兒園1958年設立至今，已建園64年，雖然建物全部拆除重建讓不少人感到遺憾，可是也保留園內4棵老樹，留住大家的回憶，且全新的建築將擴至8間教室，還有禮堂、戶外庭園，更融合耶穌魚的意象。

二重幼兒園長葉美娟說，重建經費約9千萬元，由新竹教區出資，預計明年就能完工招生，目前園內學生暫時每天由專車接送往竹北德蘭幼兒園就讀，未來幼兒園重建完工後，將從原本3班78生，增加至8班200生，更能符合當地需求。

葉美娟表示，二重幼兒園因為採蒙特梭利教學，且以混齡教學模式進行，受到當地二重地區家長鍾意，不過未來擴大服務，家長每年抽籤入園的情況就能稍微緩解，也能給孩子更好的生活、學習環境。