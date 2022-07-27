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竹縣YouBike上路滿月 使用人次衝破5萬 29日再增設15站

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹縣YouBike 首波啟用35站，最熱門前3名為台鐵六家車站、竹北遠東百貨、台鐵竹北車站（前站），圖示為竹北遠東百貨站。記者王淑君／攝影
竹縣YouBike 首波啟用35站，最熱門前3名為台鐵六家車站、竹北遠東百貨、台鐵竹北車站（前站），圖示為竹北遠東百貨站。記者王淑君／攝影

新竹縣YouBike 2.0上月27日啟用，今上路滿月，使用人次衝破5萬，平均每站用量1500人次，周轉率高於預期；首波啟用35站，最熱門前3名為台鐵六家車站、竹北遠東百貨、台鐵竹北車站（前站）。原定8月底規畫在竹北市再增設15站，竹縣50站啟運，確定將於後天（29日）提前達標。

新竹縣公共自行車系統Youbike上月27日在竹北東興國中舉行啟用儀式，今逢滿月，縣府交通旅遊處交滿月成績單。新竹縣首波啟用35站、提供270輛車，根據交旅處統計，上月27日至今日止，竹縣Youbike使用量已衝破5萬人次，平均每站用量1500人次，每車每日平均使用6.1次，周轉率在全台有Youbike城市中列前茅。

竹縣交旅處長游志祥表示，目前35站中，前11名用量皆超過每站平均1500人次。使用頻率第一名為緊鄰竹北高鐵站的台鐵六家車站，用量達4485人次；第二名竹北遠東百貨，用量4126人次；第三名是台鐵竹北車站（前站），用量3083人次。

游志祥說，縣府推動騎乘補助方案，7月31日前騎乘前半小時由縣府補貼10元，等於民眾可免費租借，第2個月起騎乘前半小時，也只要自付5元。此外，新竹縣與新竹市、新竹科學園區採取一致費率，騎乘4小時內每30分鐘10元，4小時至8小時內每30分鐘20元，超過8小時以上每30分鐘40元。

交旅處表示，由於新竹縣首次推行Youbike，上路一個月來許多民眾對綁定會員、使用方式仍有許多疑問，提醒民眾如欲租借，可透過手機下載App「YouBike微笑單車2.0」註冊，再綁定悠遊卡或一卡通等電子票證，就可快速借還車，也支援手機綁定信用卡掃碼借車。

新竹縣預定後天（29日）再增設15站啟用，提前達到50站目標。其中竹北新設「水瀧站」尚未啟用發生烏龍事件，疑工人施工誤將模板順序反置，車站地面YouBike字樣，遭誤植為BikeYou，交旅處獲報後已第一時間修正改善。未來將持續與竹北市公所協調設站位置，希望盡快達成竹北市100站設站目標。

新竹縣首次推行Youbike，上路一個月來許多民眾對綁定會員、使用方式仍有許多疑問，提醒民眾如欲租借，可透過手機下載App「YouBike微笑單車2.0」註冊使用。記者王淑君／攝影
新竹縣首次推行Youbike，上路一個月來許多民眾對綁定會員、使用方式仍有許多疑問，提醒民眾如欲租借，可透過手機下載App「YouBike微笑單車2.0」註冊使用。記者王淑君／攝影
新竹縣YouBike 2.0上月27日啟用，今上路滿月，使用人次衝破5萬，平均每站用量1500人次，周轉率高於預期。記者王淑君／攝影
新竹縣YouBike 2.0上月27日啟用，今上路滿月，使用人次衝破5萬，平均每站用量1500人次，周轉率高於預期。記者王淑君／攝影
竹北新設「水瀧站」尚未啟用發生烏龍事件，疑工人施工誤將模板順序反置，車站地面YouBike字樣，遭誤植為BikeYou。圖／新竹縣議員陳凱榮提供
竹北新設「水瀧站」尚未啟用發生烏龍事件，疑工人施工誤將模板順序反置，車站地面YouBike字樣，遭誤植為BikeYou。圖／新竹縣議員陳凱榮提供
新竹縣YouBike 2.0上月27日啟用，原定8月底規畫在竹北市再增設15站，竹縣50站啟運，確定將於後天（29日）提前達標。記者王淑君／攝影
新竹縣YouBike 2.0上月27日啟用，原定8月底規畫在竹北市再增設15站，竹縣50站啟運，確定將於後天（29日）提前達標。記者王淑君／攝影

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