苗栗市貓裏山公園籃球場有譜 追加262萬終於標出去

苗栗市貓裏山公園籃球場風雨球場備受期待，市公所追加262萬元，最近第五次招標，終於標出去，市公所也將設置監視器及自動體外心臟電擊去顫器（AED），球友安全更有保障。

貓裏山公園籃球場是許多球友的「聖地」，經常聚集大批民眾切磋球技，但美中不足，並沒有雨遮設施，下雨天不能打球，市公所回應需求，爭取客委會補助2250萬元補助，市公所自籌250萬元興建，但一再流標。

市公所請示行政院公共工程委員會，回復工程經費應審酌物價上漲，及各項單價是否恰當，市公所再追加262萬元，最近第五次招標，終於招標出去，預計下月動工，預計明年4月間完工。

市公所指出，貓裏山公園是重要集會、運動場所，也是桐花季及市公所籃球鬥牛賽重要活動舉辦場地，風兩球場能夠有效減少下雨與烈日影響程度，選材以木質為主，採層層山巒起伏的山城意象。

此外，部分球友希望裝設監視器與AED，以策安全，市公所評估認為監視器可以防止破壞公物、亂丟垃圾等功效，AED可以在發生意外時，搶第一時效急間救，有其必要性，將來新的風雨球場都會設置。