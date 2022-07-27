桃園火車站冷氣壞6年今啟動改善 立委提短期因應方案

桃園火車站冷氣壞了6年，常有員工熱到快中暑，台鐵局今日啟動改善工程，估算工期約150天。立委趙正宇今與立法院交通委員會到場考察，趙正宇建議，應先增加導流風扇、水冷扇、氣門等短期因應方案，台鐵局也承諾一個月內會評估並加設相關設施。

桃園車站2015年啟用，去年發現有2台空調冰水主機故障無法修復，為了釐清現況，督促台鐵早日修復，趙正宇經與交通委員會召委林俊憲委員協調後，辦理今日考察，台鐵局則由局長杜微出席。

由於桃園車站為鐵道局桃園鐵路地下化工程新建之跨站式臨時站房，2015年啟用，去年辦理空調保養之際，發現2台空調冰水主機故障無法修復，必須辦理更新，台鐵局考量夏季氣候異常炎熱應盡速辦理更新事宜，今年自行籌措經費，隨即辦理招標作業，今日開工，目前估算工期約150日曆天。

趙正宇今於會議中表示，時值酷暑夏日，桃園車站日運量高達數萬旅客次，現有之臨時應急措施顯然不足，故提出改善決議。桃園車站應於天花板增加導流風扇，前站及後站各增加十隻，站體內在電壓評估許可下繼續增設水冷扇，前後站出口加裝氣門，阻斷熱空氣進入。台鐵局長承諾，一個月內會評估並加設相關設施。

趙正宇表示，此次是應空調保養才發現冷氣故障問題，除桃園車站外，台鐵應立即排查全台灣各車站是否有相同問題，確保旅客及通勤民眾搭乘鐵路之舒適性。