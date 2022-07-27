台中連續槍案綠營要盧秀燕負責 藍議員反批是無限上綱

台中3天內接連傳出2起槍擊案，造成1死1傷，民眾人心惶惶；國民黨籍市議員李中表示，各個縣市每天都有治安事件發生，當事人都是獨立個體，若大大小小的治安事件，都要市長負責，那是典型的無限上綱，是某些政治人物與側翼份子，蓄意用恐懼情感來達成其政治目的。

李中說，據警政署統計資料顯示，台中的治安直接相關案件，自2019年的6595件，一路下降到6118件，連續兩年下降；反觀高雄與台南卻於2021年各自增加0.68%與5.67%，據民進黨政治人物的邏輯，高雄市長陳其邁與台南市長黃偉哲更是縱容暴力，該縣市民進黨籍議員沒有同一天發文，罵陳其邁與黃偉哲，就是坐領乾薪愧對市民。

李中提到，台灣是個海島，多數槍枝都是走私進來的，民進黨議員不去找內政部與海巡署來負責，從源頭防堵，卻要查緝槍枝第一名的台中警察局不要居功，這豈不是打擊基層員警士氣，請民進黨政治人物隅側翼，不要再倒果為因；術業有專攻，此時此刻該讓警方專心辦案，而不是到處抹黑。

國民黨市議員羅廷瑋列出新任警政署長黃明昭，就任後所發生的槍擊事件，包含台中滷味攤老闆遭開槍，共一連五案，質疑警政署長似乎壓不住黑道氣焰；羅指出，台灣去年每3.65天就一起槍擊案，中央治理治安失能，去年槍擊案多達100件，創6年來新高。

羅廷瑋說，據警政署「縣市持槍率」的統計資料，若以「每10萬人查獲槍枝數量」來比，六都中最多的是台南，接著是桃園、高雄依序排名；連在臉書、line 上的各個社團，都可以看到有人販售具有攻擊性、可以打穿休旅車門的槍枝，賣家甚至會主動推銷「要手槍還是長款獵槍」，從此可知槍枝多容易取得。

羅廷瑋表示，這幾年非法槍枝越來越氾濫，網路上販售非法改造槍枝的廣告文隨意可見，或許有人說這是詐騙文章，但現在看來黑槍四處流竄，不免讓人拿來跟槍擊事件頻傳聯想，但是現在的內政部警政署似乎沒有任何積極作為，放任槍枝氾濫，責任推給各地方政府，已嚴重危及社會安全。羅廷瑋強烈譴責，針對黑槍氾濫，這個政府卻沒有作為？請蔡總統不要再裝睡了。