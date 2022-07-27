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苗縣+750今年累計突破9萬例 兒童確診比率居高不下
苗栗縣今天新增750例，今年累計達9萬489人，人口占比確診率達16.9%。苗栗縣衛生局指出，縣內6個月到5歲幼兒莫德納疫苗已於23日開始接種，目前此年齡層接種率4.7%，低於全國平均6.3%。
衛生局長張蕊仙表示，自新冠肺炎Omicron病毒株入侵後，兒童確診個案數大幅增加，苗栗縣7月13日以來兒童確診人數占確診人口14%以上，其中7月25日達22.6%，今日為17.73%，比率居高不下。專家推估BA.5變異株可能帶來另一波疫情，面對接下來可能進入社區的Omicron BA.4與BA.5，最好的做法就是讓幼童接種疫苗，增加保護力。
衛生局指出，嬰幼兒新冠疫苗不需與常規預防針區隔，建議家長可讓嬰幼兒同步施打，以降低感染與急重症機率。苗栗縣各衛生所在每周開設常規疫苗施打時段皆有提供幼兒莫德納接種服務，部分合約醫療院所也有加開夜間及假日時段，請家長多加利用。
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