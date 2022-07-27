苗縣+750今年累計突破9萬例 兒童確診比率居高不下

苗栗縣今天新增750例，今年累計達9萬489人，人口占比確診率達16.9%。苗栗縣衛生局指出，縣內6個月到5歲幼兒莫德納疫苗已於23日開始接種，目前此年齡層接種率4.7%，低於全國平均6.3%。

衛生局長張蕊仙表示，自新冠肺炎Omicron病毒株入侵後，兒童確診個案數大幅增加，苗栗縣7月13日以來兒童確診人數占確診人口14%以上，其中7月25日達22.6%，今日為17.73%，比率居高不下。專家推估BA.5變異株可能帶來另一波疫情，面對接下來可能進入社區的Omicron BA.4與BA.5，最好的做法就是讓幼童接種疫苗，增加保護力。