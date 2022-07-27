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參訪竹市第二間民宿 沈慧虹推街區特色風貌計畫

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今開箱舊城區第二間民宿「老宅瘋人苑」。圖/沈慧虹提供
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今開箱舊城區第二間民宿「老宅瘋人苑」。圖/沈慧虹提供

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今開箱舊城區第二間民宿「老宅瘋人苑」，並宣布將推動舊城區「街區特色風貌計畫」，每年補助舊城區特定街廓店家50萬裝潢費用，與店家共同訂定立面、招牌與騎樓規範，協助街區打造專屬特色。

老宅瘋人院位在世界街巷弄內，是新竹舊城區第二間民宿，民宿老闆邱小鳳原是瑜伽老師，開啟「斜槓人生」經營民宿圓夢，保留老屋花磚、地磚、木窗、老瓷器等特色，打造獨一無二的特色老宅民宿。

邱小鳳分享，近年在林智堅與沈慧虹帶領下，舊城區人行道變多、天空纜線變少，好走又漂亮，附近更有許多文化、親子活動，也讓夫妻倆決定勇敢開民宿。未來希望市府可以和民宿合作活動，一起行銷城市，歡迎更多人來新竹作客，看見新舊融合、不一樣的新竹。

沈慧虹說，未來將在舊城區推動「街區特色風貌計畫」，不只要在中正台發展「東門町造市計畫」，更要讓整個舊城區商圈都成為觀光熱點。

沈慧虹指出，街區特色風貌計畫，將以「點線面」為策略，從店面單點補助裝潢費，打造街區線的特色風貌，讓街區全面升級，吸引人流。

第一步，每年補助特色街廓的店面裝潢費，最高補助50萬元；第二步，與街廓店家討論，共同訂定立面、招牌與騎樓規範，協助打造街區特色，也還給行人步行空間；第三步，當舊城區每條街都有各自的特色與文化，又有舒適的環境、完善的步行系統，將會吸引人潮走進舊城，搭配整體舊城再起政策，讓舊城重新繁榮。

民宿 新竹市長 沈慧虹

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