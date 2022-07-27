桃園車站冷氣今動工修復 賴香伶盼150天工期再縮短

桃園火車站候車大廳空調故障，甚至時間長達6年，消息一出引發民眾熱議。民眾黨桃園市長參選人賴香伶今早到桃園火車站關心空調改善進度。

站方承諾將加裝大型水冷扇及排風系統為候車大廳降溫。台鐵局長杜微表示，原本預定8月1日施工，已提前至今天開工，也會協調廠商盡量縮短工期。

賴香伶表示，2周前她第一次來桃園火車站會勘，如今過2個禮拜，今天特別再來了解台鐵有沒有進行實質改善計畫方案；她理解站方很努力解決酷熱問題，但早上10點多，天氣已經熱到讓人汗如雨下，可知乘客和工作人員相當辛苦。

賴香伶表示，她對台鐵有3個要求，一是工期可否再縮短，二是替代的水冷扇還是太小、太少，三是屋頂通風改善。

桃園車站代理站長黃智郁表示，改善工程期程問題與廠商討論後，廠商同意縮短到150天，但冰水主機是客製化訂做，製作完成到交貨需要90天，所以工期只能縮短150天無法再減。

不過廠商已經提早4天進場施工，車站也再調來1部水冷扇，短期會加裝2部大型水冷扇，至於是否要加裝屋頂排風扇還要評估電力，如可以負荷才會再做。

杜微上午應立法院交通委員會到桃園站會勘。杜微表示，會努力盡量縮短工期，工程今天已經開工，短期改善的水冷扇、吊扇和氣簾裝設會盡快去做，台鐵運務部門有設施保養的機制，未來會加強預防性保養、整檢、督導考核，避免類似狀況再發生。