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桃園裕和街逢大雨就淹水問題多惹民怨 市府提改善計畫

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
裕和街7月5日大雨淹水。圖／李光達議員提供
裕和街7月5日大雨淹水。圖／李光達議員提供

桃園市議會今天上午臨時會專案報告，市議員李光達指出桃園區裕和路7月5日遇上強降雨，幾乎整條路包括巷弄都淹水，最深約半個汽車輪胎、1呎深，上百戶受害。水務局表示，瞬間雨量過大，裕和街溝渠排水斷面不堪負荷，後續朝疏濬、水門管控，與改善道路集水設施，加大排水斷面等方案改善。

李光達說，裕和路東邊出路因為接中華路（台1線），往西可以通往部立桃園醫院龍壽路、文中路等主要道路，來往中壢、蘆竹區，這些年不斷有新建的大樓社區，建案基地墊高，導致早年就在這裡住傳統透天厝、矮房的住家變成弱勢，過去納莉風災也受害，今年7月5日大雨又淹水，民怨四起，市府要趕快解決問題。

水務局表示，裕和街大雨淹水的主因包括在大馬路中華路（台1線）口的位置，要比裕和路高出約1.5公尺，造成中華路路面逕流容易往裕和街匯集，而裕和街早期到現在主要靠農水署桃園管理處的水利溝渠排水，許多溝渠已經加蓋，加上大接小斷面束縮和多處逆坡，洩水坡度不良，農民往往用沙包阻水、取水，排水斷面更加不足。

水務局說明，7月5日每小時降雨量最大達71公釐，屬於強降雨超過5年重現期，瞬間雨量過大，裕和街溝渠排水斷面不堪負荷，導致「裕和社區」和平房住家淹水。後續朝疏濬、水門管控，與改善道路集水設施，加大排水斷面等方案改善。

裕和街部分巷弄大雨淹水達30公分。圖／李光達議員提供
裕和街部分巷弄大雨淹水達30公分。圖／李光達議員提供

部立桃園醫院 淹水 雨量

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