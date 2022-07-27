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北榮新竹分院甜心小站有口碑 協助身障者重返職場

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
北榮新竹分院甜心小站期待更多民眾支持。圖／醫院提供
北榮新竹分院甜心小站期待更多民眾支持。圖／醫院提供

北榮新竹分院甜心小站是為身心障礙者所設立的庇護工作坊，專門售賣烘焙料理，例如蛋糕、餅乾，因為口味不錯，受到不少民眾支持，不過近來受疫情影響生意、訂單銳減，讓工作坊辛苦經營，盼透過更多人的支持，讓身障朋友能繼續發揮所長，讓人們吃到好吃的甜品。

北榮新竹分院指出，甜心小站的工作夥伴都是具有就業意願，卻缺乏就業能力者，經過專業評估、職業再設計等幫助，再透過新竹縣政府轉介到甜心小站予以協助重建其就業知能，不但可以幫助身心障礙者恢復就業能力，也可因渠等開始回歸職場而穩定其病情、恢復其自信心，進而幫助其整個家庭。

前院長彭家勛去年5月安排院內成立甜心小站，還在醫院的綜合大樓設置內場廚房，讓身心障礙者從內場的商品製作，到外場的銷售販賣，有系統的學習機會，目前已有6名庇護就業學員及1名見習生。

不過甜心小站去年5月創立之初，適逢疫情嚴峻而暫停營業一段時間，對營收衝擊頗鉅，今年5到9月期間，又是一波嚴峻疫情影響營運，所幸靠著醫院內的醫護同仁支持，以及病友們鼓勵，讓甜心小站還能在疫情中夾縫求生。

院方盼社會上有更多愛心單位能長期訂購支持，將會是甜心小站能持續幫助身心障礙者的良機，讓更多的身心障礙者能得到幫助，鼓勵民眾前來購買店內招牌商品，如夏威夷豆塔、戚風蛋糕、巴斯克乳酪蛋糕等。

訂購專線：03-5962134 #619、541、633、625

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