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老街溪魚群暴斃惡臭惹民怨 桃市府：清除500公斤死魚
最近天氣炎熱，桃園市老街溪中壢區環北橋至新明橋河段，連續大量魚群暴斃，河面漂浮大片死魚，散發陣陣魚腥惡臭，居民受不了通報，桃園市水務局連日派員清除魚屍約達500公斤，研判是天氣炎熱高溫，造成水中缺氧。
中壢區民眾近日發現老街溪的環北橋河段攔水堤及溪水流量較小處，連續出現魚群暴斃、魚屍漂浮水面，散發惡臭，市議員參選人黃崇真接到檢舉、表示，老街溪中壢環北路河段出現死魚惡臭，影響附近住戶、商家生活，環境衛生問題令人擔心，請市府相關單位趕快清理。
市政府水務局表示，天氣連續高溫，水中溶氧量不夠，造成河川魚群暴斃，自本月24日起陸續接到中壢居民通報，老街溪環北橋到新明橋河段，每天都有許多暴斃死魚、惡臭汙染溪流，研判是高溫炎熱，水中缺氧，造成魚群暴斃，該局派員連3天清除魚屍，總共清除1000條魚屍、約500公斤，該局會持續派員巡查清理。
該局認為，夏天炎熱，都會發生魚群暴斃事件，主要是河川水深不夠，該局近年進行河川河道整理，盡量透過工法挖出深潭，或做護岸工程，將礫石採斜坡式堆積，營造深水區域，避免河川高溫曝曬，造成魚群水中缺氧暴斃，保護河川魚類生態。
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