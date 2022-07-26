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他們守護生命 苗消6年提升OHCA急救成功率5.7%

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌（左一）今天到消防局，為新任消防局副局長黄德興（左二起）、秘書顏勤益及大隊長洪銘陽授階。記者范榮達／攝影
苗栗縣長徐耀昌（左一）今天到消防局，為新任消防局副局長黄德興（左二起）、秘書顏勤益及大隊長洪銘陽授階。記者范榮達／攝影

傷病患心肺功能停止（OHCA）生命危在旦夕，苗栗縣政府消防局成功搶急救率，6年來逐步提升5.7%，縣長徐耀昌今天頒發獎勵金，肯定消防人員守護鄉親的生命。

消防局統計，2016年緊急救護OHCA542人，急救成功63人，比率11.62%，逐年提升急救成功比率，前年OHCA542人，救回69人，比率14.56%，到了去年OHCA485，救回84人，比率17.32%。

消防局分析精進的原因，教育訓練方面，救護複訓加強辦理救護人員教育訓練及技術考核，每月針對OHCA救護案件，教官逐一審查執行過程影像檔，提出檢討，製作案例教育施教。

此外，救護車全面配置自動心肺復甦機，提供高品質且不中斷的心肺肺甦術（CPR），12導程心電圖機由3組增加至18組，針對胸痛、呼吸喘、冒冷汗等心肌梗塞症狀患者，救護人員可透過12導程心電圖機進行檢查，立即通知醫院啟動心導管室運作，有效縮短心臟缺氧時間，提高病人急救成功率。

指揮中心派遣員並透過電話指導民眾依流程施作CPR，直至救護人員到場或病人回復脈搏，有效爭取黃金救命時間，消防局還利用適當時機或活動，宣導民眾學習CPR，及自動體外心臟去顫器（AED）等急救技術，發揮自助助人效果。

徐耀昌今天到消防局表揚，發放獎勵金，給執行OHCA急救成功、火災人命搶救、辦理災害防救演習，及火災調查跡證遏阻縱火案件有功人員，並為新任消防局副局長黄德興、秘書顏勤益及大隊長洪銘陽授階，期勉人在公門好修行，救人一命勝造七級浮屠。

苗栗縣消防局OHCA急救成功率逐年提升，縣長徐耀昌（左四）今天表揚有功人員。記者范榮達／攝影
苗栗縣消防局OHCA急救成功率逐年提升，縣長徐耀昌（左四）今天表揚有功人員。記者范榮達／攝影

CPR 徐耀昌 苗栗縣

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