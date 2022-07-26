新竹市收容3隻棄養「布偶貓」 這原因暫不開放認養
新竹縣家畜疾病防治所日前查獲非法養殖場沒入22隻品種貓，今天開放認養16隻布偶貓與英國短毛貓，吸引貓奴擠破頭搶認養。據了解，竹縣沒入22隻貓，另有3隻得貓瘟死亡、3隻待健康好轉認養，竹市動防所在當時棄養事件也收容3隻布偶貓，但因業者不認棄養，尚待司法判決出爐，才能開放認養。
新竹縣市今年3月底、4月初驚傳多起品種貓「布偶貓」遭棄養，地點涵蓋竹市東區街頭、竹縣山區，這些被棄養的布偶貓幾乎都染上貓瘟，當時動保單位即研判因貓瘟傳染力高、醫療費用龐大，才會遭繁殖業者或飼主棄養。
新竹縣之後查獲竹東非法養殖場，沒入22隻品種貓，今天辦理首批公開認養，場面熱絡。新竹市動物保護及防疫所在當時棄養事件也收容3隻布偶貓，所長楊家民表示，其中1隻收容在所內，另有2隻1大1小目前仍在動物醫院接受照顧。
楊家民說，所內收容的布偶貓已經度過危險期，健康情形良好，在動物醫院治療的2隻布偶貓，其中幼貓狀況不好，還未度過危險期，仍在積極治療中。
雖然新竹市收容3隻棄養布偶貓，但因竹東該非法養殖業者不認有棄養這3隻，市府動防所仍將貓咪視為證物，將待整個棄養案件司法調查告一段落後，再進行公開認養。
新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會理事長邵柏森強調，貓瘟是由貓小病毒感染所引起的病毒性傳染病，會抑制骨髓的造血細胞，傳染力極強，貓咪若染上貓瘟，致死率也很高，當時獲報發現有棄養情形時，就已有貓咪因貓瘟死亡，若動保單位收容沒入後發生貓咪死亡，也不應太過苛責。
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