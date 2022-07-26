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為領養布偶貓近千民眾擠爆家畜所 網友看了直嘆氣

聯合報／ 記者巫鴻瑋王淑君／新竹即時報導
新竹縣家畜疾病防治所舉辦品種貓公開認養抽籤，上午民眾擠爆所前廣場。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣家畜疾病防治所舉辦品種貓公開認養抽籤，上午民眾擠爆所前廣場。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣家畜疾病防治所今天上午公開抽籤讓領養人領養布偶貓及英國短毛貓，現場湧入數百民眾擠爆家畜所前廣場，現場宛如大型抽獎，但也讓不少網友搖頭品種貓需求旺盛，未來恐怕仍難禁非法繁殖場，更有獸醫師嘆「米克斯也在收容所等著你們。」

獸醫師關心羚在臉書發文，一早看到新聞報導新竹縣家畜所盛況空前領養不當繁殖的品種貓，有566人抽籤等認養，她說「（如果）500多人都領一隻，新竹收容所就清零了吧」文中對於民眾為認養品種貓塞爆收容所，卻沒看到收容所內仍有許多浪貓表示無奈。

她指出，品種貓因為不當繁殖、有先天問題，可能面臨「冠狀病毒、上呼吸道感染、少一顆腎、先天心臟病」她也語帶諷刺「看來這些勇敢的民眾，都準備好面對一些不當繁殖的先天問題了齁」，也在文中期許領養人要有足夠的知識跟經濟能力「因為牠們不想再被棄養第二次」。

根據新竹縣流浪動物珍愛協會統計，今天上午的領養抽籤中，實際投籤數達到2830支籤，等於中籤率僅百分之1.76，卻也無奈疑問「認養的朋友你們準備好了嗎？」協會也指出品種貓因先天生理問題，後續照顧需要投入更多時間與金錢，呼籲領養人不要因為一時衝動，讓毛小孩再次陷入危機。

網友也在網路大酸，平時流浪貓認養文雖然會獲得許多人關注，一般民眾嘴上也是講米克斯和品種貓一樣可愛，但大多人都只是「推文支持」，一旦出現名貴品種貓認養，下方便是一排「私、私訊」搶著認養，直呼台灣人口嫌體正直。

品種貓宛如抽獎獎品，以照片分類供民眾「挑選」投遞籤單。記者巫鴻瑋／翻攝
品種貓宛如抽獎獎品，以照片分類供民眾「挑選」投遞籤單。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣家畜疾病防治所舉辦品種貓公開認養抽籤，上午民眾擠爆所前廣場。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣家畜疾病防治所舉辦品種貓公開認養抽籤，上午民眾擠爆所前廣場。記者巫鴻瑋／翻攝

認養 獸醫師 新竹

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