萬安45號演習居安思危 苗栗零違法

萬安45號演習中部地區今天下午1點半至2點實施，苗栗縣民眾配合，街頭淨空零違法，副統裁官羅籯洋肯定演習逼真，表示平日做好思危、全民國防的工作，就可以減少戰爭災害損失。

萬安45號演習今年實施行人、車輛須接受軍、憲、警察及民防人員引導，逕行疏散避難，今天下午1點半發布警報，苗栗縣街頭淨空，疏散避難演練在苗栗市瀧淳富居大樓地下室，縣府團隊並在疏散避難室設置服務區、醫療區、飲食區，秩序相當良好。

警方說，根據民防法第21條規定，演習期間不遵守規定避難疏散，或不配合現場交通管制，將處罰3萬元至15萬，今年演習期間，民眾配合程度高，全縣沒有發生違法案例。

萬安演習災害救援演練中油工服大樓遭受飛彈攻擊，中油公司防護團疏散員工，同時中華電信、裕苗瓦斯公司、自來水公司、台電公司出動災害搶修，警、憲現場警戒，衛生局成立檢傷區，為受傷民眾包紮，消防局出動空拍機搜尋，及特搜隊搜救受困職員，以雲梯車高空救援受困3樓民眾。