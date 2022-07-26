快訊

曝黨內傳換堅！高嘉瑜憂林智堅說不清論文 恐釀「1屍5命」

新竹棒球場爭議延燒 蔡總統取消出席中職明星賽

牛奶變貴了！光泉鮮乳、調味乳、乳香世家明起漲價 漲幅最高達9％

萬安45號演習居安思危 苗栗零違法

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
萬安45號演習中部地區今天下午1點半至2點實施，苗栗縣演練逼真零違法。記者范榮達／攝影
萬安45號演習中部地區今天下午1點半至2點實施，苗栗縣演練逼真零違法。記者范榮達／攝影

萬安45號演習中部地區今天下午1點半至2點實施，苗栗縣民眾配合，街頭淨空零違法，副統裁官羅籯洋肯定演習逼真，表示平日做好思危、全民國防的工作，就可以減少戰爭災害損失。

萬安45號演習今年實施行人、車輛須接受軍、憲、警察及民防人員引導，逕行疏散避難，今天下午1點半發布警報，苗栗縣街頭淨空，疏散避難演練在苗栗市瀧淳富居大樓地下室，縣府團隊並在疏散避難室設置服務區、醫療區、飲食區，秩序相當良好。

警方說，根據民防法第21條規定，演習期間不遵守規定避難疏散，或不配合現場交通管制，將處罰3萬元至15萬，今年演習期間，民眾配合程度高，全縣沒有發生違法案例。

萬安演習災害救援演練中油工服大樓遭受飛彈攻擊，中油公司防護團疏散員工，同時中華電信、裕苗瓦斯公司、自來水公司、台電公司出動災害搶修，警、憲現場警戒，衛生局成立檢傷區，為受傷民眾包紮，消防局出動空拍機搜尋，及特搜隊搜救受困職員，以雲梯車高空救援受困3樓民眾。

羅籯洋肯定演習充分準備，也相當逼真，他說，俄烏戰爭今年2月24日爆發，150天以來造成烏克蘭人民、財產的損傷，斷垣殘壁慘不忍睹，平日就做好居安思危、全民國防的工作，有演練就會有成效，大人、小孩觀念落實，有備無患減少災害的損失。

萬安45號演習中部地區今天下午1點半至2點實施，苗栗縣演練逼真零違法。記者范榮達／攝影
萬安45號演習中部地區今天下午1點半至2點實施，苗栗縣演練逼真零違法。記者范榮達／攝影

萬安演習 苗栗縣

延伸閱讀

圖輯／漢光38號演習 海空聯合秀肌肉

同心32號演習 第五作戰區灘岸阻絕設置演練今天登場

萬安演習南部地區明天登場 台南永康東橋里需離車疏離

整理包／今中部七縣市萬安演習！和往年哪裡不同、我該怎麼做？

相關新聞

竹東鎮、北埔鄉部分村里 8月3日停水4小時

台灣自來水公司今天表示，新竹縣竹東鎮軟橋里、員崠里、上館里、北埔鄉大湖村，在8月3日上午8時至中午12時止，將停水共計4...

縣政新幹線前進新豐鄉 民代聚焦海岸線發展、交通工程

新竹縣行動主管會報縣政新幹線，今天前進溪北地區新豐鄉，新竹縣議員何智達、吳傳地及多名村長、代表均出席，緊盯新豐海岸線發展...

百年歷建活化憨兒自立 林智堅：當選與社福合作場館

民進黨桃園市長參選人林智堅今天上午參訪中壢區壢小故事森林，了解壢小故事館由來與真善美基金會照顧憨兒的用心，林智堅表示，期...

銅鑼水防道路人孔蓋翹起1個月無人理 志工痛批草菅人命

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區水防道路破爛，路中間一處人孔蓋甚至翹起1個月無人搭理，社區志工徐裕逢痛批三不管草菅人命，質疑難道要...

南桃園交流道畫設「彩色標線」 助尖峰時段汽機車分流

南桃園交流道西向匝道口，自2月實施尖峰時段汽機車分流管制，改善汽機車爭道情形。近期桃園市交通局也參考國外經驗，畫設「彩色...

沈慧虹陪銀髮族畫畫 允當選續推長輩樂齡課程

距離年底市長選戰倒數4個月，民進黨新竹市長參選人沈慧虹持續深入基層，今天前往民富社區銀髮繪畫班拿陪長輩創作，她強調，未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。