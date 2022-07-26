縣政新幹線前進新豐鄉 民代聚焦海岸線發展、交通工程

新竹縣行動主管會報縣政新幹線，今天前進溪北地區新豐鄉，新竹縣議員何智達、吳傳地及多名村長、代表均出席，緊盯新豐海岸線發展計畫，並建議台一線替代道路工程後續不再分期進行、下水道工程優先處理最急迫段等，新竹縣長楊文科與會傾聽地方聲音。

行動主管會報開進新豐鄉，竹縣議會議長張鎮榮、新豐鄉長許秋澤、鄉代會主席田鼎睿等地方民代皆出席，關心地方發展同時為地方發聲。縣議員何智達表示，新豐鄉海岸線發展長期不受重視，包含毒物填海、垃圾掩埋場的問題多讓鄉親感到絕望，懇請縣府重視海岸線發展，進一步帶動觀光。

何智達說，除了海岸線之外，新豐農地重畫區農路，過去不被重視，編列預算少之又少，希望縣府重視讓農民有平安回家的路；此外也建議，台一線替代道路工程後續不要再分期進行，希望積極爭取經費，一次到位解決20多年的問題；下水道工程能優先處理最具急迫性的一段等。這些都是他與吳傳地、張鎮榮在議會嚴格監督問政相關議題。

針對地方建言，新竹縣長楊文科主持會議表示，新竹縣海岸線總長達11.8公里，其中7公里在新豐鄉，過去因集塵灰而有最毒海岸線稱號，但近年不僅移除有毒物質，也透過交旅處綠色海岸風景休憩區計畫、雙新自行車道計畫、及農業處黃金海岸線計畫等，要翻轉海岸線成為最美海岸線，縣府3年在新豐鄉投入36億，規畫交通、綠色海岸及擴校等計畫，盼透過觀光帶動整體經濟力。

交通的部分，楊文科也表示，縣府所規畫十大交通建設計畫中，即有兩項與新豐鄉有關，包含連接台61和台15的聯絡道，以及台一線替代道路；工務處指出，兩項經費均已獲得中央核定，預計今年辦理工程設計、用地取得作業。此外，針對何智達關心農地重畫區農路問題，縣府亦每年增編1000萬元經費改善。

竹縣府一級主管也透過行動主管會報，向新豐鄉民進行施政報告，包括打造竹縣綠色海岸遊憩計畫、雙新自行車道跨橋計畫（新豐串聯新屋）、新竹縣海岸水環境整體改善計畫－坡頭村石滬海岸親水空間改善計畫等。