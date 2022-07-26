百年歷建活化憨兒自立 林智堅：當選與社福合作場館

民進黨桃園市長參選人林智堅今天上午參訪中壢區壢小故事森林，了解壢小故事館由來與真善美基金會照顧憨兒的用心，林智堅表示，期待他未來當選市長，將持續活化場館，與社福機構合作，照顧更多需要照顧的人。

林智堅由壢小故事森林館長陳俊有、桃園市真善美社福基金會執行董事胡川安陪同參訪壢小故事森林和介紹，了解該場館登錄為桃園市歷史建築，保留1917年逾百年的國小老師宿舍、之後興建的2棟建物，今年起由真善美基金會營運，推動親子教育、帶動地方文化發展。