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百年歷建活化憨兒自立 林智堅：當選與社福合作場館

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人林智堅（右一）承諾當選活化歷建與社福合作。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園市長參選人林智堅（右一）承諾當選活化歷建與社福合作。記者曾增勳／攝影

民進黨桃園市長參選人林智堅今天上午參訪中壢區壢小故事森林，了解壢小故事館由來與真善美基金會照顧憨兒的用心，林智堅表示，期待他未來當選市長，將持續活化場館，與社福機構合作，照顧更多需要照顧的人。

林智堅由壢小故事森林館長陳俊有、桃園市真善美社福基金會執行董事胡川安陪同參訪壢小故事森林和介紹，了解該場館登錄為桃園市歷史建築，保留1917年逾百年的國小老師宿舍、之後興建的2棟建物，今年起由真善美基金會營運，推動親子教育、帶動地方文化發展。

林智堅表示，過去他在新竹市長任內，推動許多歷史建築指定與古蹟修復，了解歷建修繕不難，未來經營 管理才是關鍵，真善美基金會照顧200多位憨兒，為憨兒點一盞燈，照顧憨兒減輕家庭負擔，協助敢兒走出來進入社區自食其力，外界到壢小故事森林參與活動和消費可轉換為照顧力量。

民進黨桃園市長參選人林智堅（左）參訪壢小故事森林，與參加活動小朋友互動。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園市長參選人林智堅（左）參訪壢小故事森林，與參加活動小朋友互動。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園市長參選人林智堅（中）參訪壢小故事森林，了解日據老師宿舍歷建現況。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園市長參選人林智堅（中）參訪壢小故事森林，了解日據老師宿舍歷建現況。記者曾增勳／攝影

林智堅 歷史建築 桃園市長

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