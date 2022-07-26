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銅鑼水防道路人孔蓋翹起1個月無人理 志工痛批草菅人命

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉中興工業區排出有色廢水，志工擔心汙染後龍溪。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉中興工業區排出有色廢水，志工擔心汙染後龍溪。記者范榮達／攝影

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區水防道路破爛，路中間一處人孔蓋甚至翹起1個月無人搭理，社區志工徐裕逢痛批三不管草菅人命，質疑難道要等到發生事故後，再來檢討改善嗎？

縣府水利處長楊明鐃、銅鑼鄉長謝昌年表示，後龍溪是水利署第二河川局管理河川，銅鑼中興工業區的水防道路，地方並沒有納管。記者上午留電話給第二河川局，至中午沒有得到回應。

中興工業區水防道路沿著後龍溪堤防，工業區及附近住家利用交通，徐裕逢指出，水防道路的路面坑坑洞洞，其中在瑞興北街、中隆四路口的人孔蓋，翹起10幾公分約1個月，因人孔蓋變形，無法蓋回去密合，他每次經過，看到人孔蓋在路中間晃上晃下，憂心用路人不注意，或是下雨、天黑視線不佳，容易釀成交通事故。

他向鄉公所等單位反映，遲遲未見改善，難道是「不見棺材不掉淚」，希望有關單位正視改善，另外，中興工業區南區、北區經常可發現廠商偷排有顏色或是泡沫廢水，直接排入後龍溪，有汙染之虞。

中興工業區水防道路品質問題，謝昌年也有感，他說，南區部分鄉公所協調2家廠商，也願意回饋協助改善，北區則沒有著落，地方的心聲，會轉達給第二河川局，希望盡快改善。

縣府環保局秘書蔡政勳表示，中興工業區屬早期工業區，並沒有設置集中式汙水處理場，而是由各廠商各自申請許可，環保局今年至今稽查汙染列管事業25家次，查獲違反水汙染防治法3件，裁處11萬3000元罰鍰，民眾若發現可疑，可撥打0800-066666或037-558558轉8，環保局將盡速派員查察。

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區水防道路瑞興北街、中隆四路口的人孔蓋，翹起1個多月無人處理。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉中興工業區水防道路瑞興北街、中隆四路口的人孔蓋，翹起1個多月無人處理。記者范榮達／攝影

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