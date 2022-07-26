南桃園交流道畫設「彩色標線」 助尖峰時段汽機車分流

南桃園交流道西向匝道口，自2月實施尖峰時段汽機車分流管制，改善汽機車爭道情形。近期桃園市交通局也參考國外經驗，畫設「彩色指引標線」，解決駕駛因搞不清楚路線，而變換車道的困擾。

桃園市桃園區大興西路三段與國際路二段為南桃園交流道聯絡道的重點路口，為避免汽機車爭道，今年2月25日起大興西路三段往中壢路段，機慢車在尖峰時間須改道行駛大興西路三段380巷，減少汽機車交織情形。

交通局表示，管制實施後，尖峰時段改道行駛大興西路三段380巷的機慢車，數量由實施前的85%提升至96%，大幅減少汽機車爭道情形，但仍偶有部分機車誤入，因此交通局參考韓國經驗，設計新式「彩色指引標線」，並在22日畫設完成。

交通局表示，南桃園交流道周邊交通改善計畫將分階段實施，下一階段將封閉大興西路三段380巷缺口；由於該巷車輛不易匯出，且是以近乎迴轉方式駛入大興西路匝道，嚴重影響行車安全，因此未來380巷內車輛皆會改由國際路二段475巷駛出；若實施成效良好，將評估全時段機慢車改道行駛大興西路三段380巷。

交通局長劉慶豐表示，周邊交通改善計畫分階段完成後，將蒐集車流運作情形提出整體改善成效，也呼籲用路人遵循現場標誌標線指示，提早分流行駛。