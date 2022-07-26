沈慧虹陪銀髮族畫畫 允當選續推長輩樂齡課程

距離年底市長選戰倒數4個月，民進黨新竹市長參選人沈慧虹持續深入基層，今天前往民富社區銀髮繪畫班拿陪長輩創作，她強調，未來如果擔任市長，一定會持續大力推動長輩樂齡課程，讓長輩「越活越開心、越活越年輕」，也讓在外打拚的年輕人無後顧之憂。

民富繪畫班成立超過6年，是社區長輩彼此作伴的重要據點，沈慧虹在社區發展協會理事長陳郭玉秀及老師陳信偉的陪同下，當起一日美術班學生，在場「最資深學姐」96歲的簡金英阿嬤，不僅大讚沈畫的好，還說市長選舉要「姊妹挺姊妹，讓專業的沈慧虹來！」

沈慧虹說，長輩細膩的創作和敏銳的觀察力，令人驚喜。她也認為，新竹市不僅是幸福兒童城市，也要替長輩規畫生活，讓他們能活到老學到老。美術班上的陳奶奶分享，社區繪畫課是她們生活快樂的泉源，雖然退休卻比年輕更充實，她非常感謝新竹市政府與老師，支持社區舉辦終身學習課程。