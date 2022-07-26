林耕仁拜會竹科公會 邀科技業一起建構新竹智慧城市

國民黨新竹市長參選人林耕仁與市議員參選人吳旭豐今到竹科拜會台灣科學園區同業公會祕書長張致遠，針對竹科產業發展、科技治理運用、交通改善、員工托育（公托、臨托）等多項議題進行請益。

張致遠年輕時就投入半導體產業，在台灣工業技術研究院工作10年，也創立公司打天下；2009年10月擔任科學園區同業公會祕書長，至今已10餘年，長期扮演企業與政府的溝通角色，可說是「在地竹科人」。他認為要用宏觀的視野去看新竹縣市和竹科的合作，也建議要增加資訊教育讓新竹市為科技人才培育奠定基礎，要讓新竹市民與科學園區一起共榮。

林耕仁說，台灣是科技製造大國，還不是科技應用大國，他主張「落實科技應用從新竹開始」，未來城市治理將融入智慧科技，具體落實在市民各項生活中，提升政府施政效能感。

林耕仁表示，竹科園區分為半導體、光電、通訊、生物科技、精密機械等產業，這些科技製造研發廠商多以外銷為主，為台灣創造很多就業機會及外匯收入；然而，以外銷為主的竹科產業，在新產品開發後，需要藉由在台灣的成功佈建案例(successful use case)取得經驗，竹科廠商才有更高機會進軍國際市場。

因此，如果未來竹市的建設能優先採用竹科及新竹市廠商的產品，不但對於竹科廠商拓展外銷有極大的助益，也同時可吸納其他潛在廠商來新竹市設立公司，創造在地人就業。

林耕仁指出，竹科的5G基地台、無線網路路由器、感應器（SENSOR）、數位攝影機（IP camera )、LED大型面板、物聯網（IOT）、智慧路燈、電腦週邊商品，都是智慧城市基礎建設的一部份，未來擔任市長會邀請竹科及新竹市廠商共同參與新竹市智慧城市發展。

林耕仁說，竹科橫跨新竹兩縣市的生活圈，未來擔任市長，將與新竹縣成立「縣市跨域治理平台」，針對竹科相關交通運輸改善及公共建設等議題進行意見整合，發揮1加1大於2的效果；同時與中央積極合作，以「簡政便民」的精神，減少行政流程對企業的負擔。

後疫情時代的科技產業面臨嶄新的契機和挑戰，科技應用也會越來越廣泛。未來城市治理會與竹科密切合作，將智慧科技手段融入市政建設各領域，如建置大數據智慧交通系統優化道路管理，並將竹科視為戰略夥伴，共同推動智慧城市基礎建設。

此外，竹科從業人員很大一部份是育有下一代的年輕家庭，林耕仁也承諾上任後會盤點閒置公有空間土地，打造公共臨時托育中心，目前規劃將建立每區至少三處臨托機構，讓育兒更加輕鬆便利。