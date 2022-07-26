關心長者身心 竹市推長者功能評量表 還可抽千元禮券

疫情期間長者宅在家沒出門沒運動，社交活動也減少，恐導致失能風險增加，新竹市衛生局規畫「長者功能自評量表」，協助評估長者延緩失能關鍵六大指標，如認知功能、行動能力、聽力等，及早發現、及早治療，9月25日前回傳評估結果，還有機會抽中2000元商品禮券。

代理市長陳章賢表示，竹市65歲以上長者有6萬2093名，市府致力推動5大照顧長者政策，包括續發老人年金、重陽敬老津貼、老人免費健康篩檢、免費全口活動假牙等，長者疫苗施打也推出主動造冊、發放通知單、接送服務，讓長者強化防護力。也呼籲長者注意身心狀況，只要每三個月或自覺身心功能狀況衰退時，可勾選「長者功能自評量表」，若有異常，應盡早就醫。

衛生局表示，衛生局配合國民健康署推動長者功能評估（Integrated Care for Older People，ICOPE），幫助長者及早發現可能導致失能的風險因子，並透過運動與營養飲食等處置，預防、延緩失能的發生。

竹市去年有6266名長者接受專業人員評估，結果發現1093人有至少1項功能異常，其中以行動、認知、視力及營養異常較多，異常者也皆依長者個別需求提供健康衛教及社區轉介服務。

74歲陳姓老翁近期在家易怒，夜間會說些大家聽不太懂的話語，家人因為在新竹馬偕醫院候診時曾聽過長者功能評估相關衛教，立即在家使用自我評估表格，結果發現，陳似乎在記憶、行動等出現異常，隨後至ICOPE門診評估，陳有明顯的短期記憶減退，行動出現小碎步及靜坐困難情形，因此醫院協助轉至神經內科做進一步的處置。

新竹國泰醫院分享，近日至鄰近社區推廣長者功能自評，其中，86歲林姓老婦經評估表發現，原來記憶力明顯減退並不是正常的老化現象，所以在現場志工幫忙下至醫院評估，發現有微認知障礙情形，因此醫院給予家屬相關衛教資訊及提醒增加居家認知訓練，並鼓勵林參與社區活動，現在林經常在社區「抬槓」，也幫忙分享功能評估的經驗與好處。