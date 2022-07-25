大雨又高溫果樹落花嚴重 今冬恐難吃到新竹寶山桶柑

繼尖石水蜜桃農損嚴重，新竹又傳柑橘落花、落果成災，寶山桶柑是新竹縣著名的熱銷農產品之一，每年平均約能產出上萬公噸，不過近期接連大雨又高溫，竟傳出有果園損失達9成，公所及縣府已啟動農損會勘，向農委會提出農損補助，幫助農民度過氣候異常難關。

當地桶柑農指出，今年春夏開花結果期落花非常嚴重，許多果樹上掉光光，剩下綠油油的樹葉，大多都是前一陣子被大雨打掉的，不過有少部分仍堅強結出果實，可是沒想到近日再遇上高溫天氣，剛結果的桶柑果實出現嚴重曬傷，未來賣相恐怕也好不到哪去。

果農表示，今年桶柑產季約略11、12月開始採收，明年1月春節前夕是採摘出貨高峰，但已經可預見產量不會太好，加上曬傷次級品多，明年農曆春節桶柑禮盒價格可能會上漲一波，不過建議民眾如果是要自己買來吃，不妨考慮買便宜的NG果，雖然賣相不好，但一樣好吃。

縣議員邱振瑋指出，實地走訪果園確實看到農損嚴重，農民靠天吃飯，雖然說落花、落果每年都有，但今年災損程度不容小覷，結果率可能不到2成，農民更心疼已經投入的肥料成本無法回收還倒賠，因此希望靠農損補助多少降低損失。

縣府農業處表示，經農改場專家初步研判，可能有天氣及果樹本身生理狀況不佳雙重因素才會造成落花，不過目前仍無法判定實際受災面積及比例。

寶山鄉公所表示，初步會勘農損的確已達農業天然災害救助標準，不過落花情況並沒有如傳聞達8成以上，目前已呈報至農糧署，正式公告後就能接受農民提出申請，也建議消費者今年冬天產季除了桶柑，也可選擇災損輕微的椪柑，同樣物美價廉。