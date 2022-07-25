地方盼增公車直達雙北 桃交通局長：巧婦難為無米之炊

桃園市桃園區、龜山區有不少重劃區人口成長快速，許多民眾期盼能有更多公車路線直達雙北。市府交通局表示，將研議後再行試辦，但受疫情影響，要成正式路線恐不樂觀。民代則希望市府優先處理民眾需求，解決尖峰時段交通阻塞的問題。

議員黃婉如表示，很多民眾看準房價便宜搬到桃園生活，來了之後卻對當地交通失望，像中路重劃區居民每天早上7點以前一定要上高速高路，否則一定塞車，呼籲市府針對經國、中路和小檜溪重劃區都能加開路線直達雙北，否則民眾自己開車上國道，每到上下班尖峰時刻都很辛苦。

議員陳美梅也提到，近來中路和小檜溪重劃區進駐人口越來越多，許多上班族民眾都有公共運輸需求，希望公車往返雙北；先前即使市府有試辦部分路線，但民眾都不曉得，常在網路上到處詢問，往後若有新路線，應加強宣導。

交通局長劉慶豐表示，針對中路重畫區跟小檜溪重畫區，交通局都有規畫試辦新路線，但每次試辦最多只有6個月，現階段還在疫情期間，若運量達不到標準，不只路線夭折，更會讓144萬元補助經費付諸流水；去年2至5月，中路重畫區曾開闢「718桃園-國2-高鐵」路線，但因每班次乘客僅5人以下，最後還是停駛，所以最好還是等到疫情過後再試辦，較能永續經營。

對市府說法，議員林俐玲不滿表示，市府稱因疫情影響運量，龜山大坪頂地區的605路線才會停駛，但公車不是以賺錢為目的，市府也不是沒補助客運業者，接下來疫情不知道要持續到什麼時候，如果不未雨綢繆，「要你交通局幹嘛？」

劉慶豐則回應，605公車試辦6個月期間，平均一班只有3.5人，業者很難繼續承受虧損，市府已經重新盤整，將設法規畫出最多人搭乘的路線，盡量滿足地方需求。

劉慶豐也說，桃園財政狀況沒辦法每條公車路線都補助，如果市府有足夠統籌分配款，不只補助每條路線，還可以效法雙北推1280元定期票，實情是「巧婦難為無米之炊」，但交通局還是會一步一腳印改善，不會因為任期將至，今天就打混。