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無人機應用拿4個第一 苗栗啟動培訓及攝影、微電影大賽

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天啟動無人機實境運用培訓班，及空拍攝影「飛勁苗栗 啟動心旅程」徵件比賽。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天啟動無人機實境運用培訓班，及空拍攝影「飛勁苗栗 啟動心旅程」徵件比賽。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府大力發展無人機應用及產業，拿下4個第一，今天啟動培訓班，全額補助3萬元課程，及總獎金45萬元空拍攝影、微電影大賽，希望更進一步厚植人才，及不同視角行銷苗栗之美。

苗栗縣政府秘書長陳斌山、勞動及青年發展處長彭德俊、縣議員鄭聚然等人，今天啟動「飛勁苗栗 Miaoli Youth Fly」無人機實境運用培訓班，及空拍攝影「飛勁苗栗 啟動心旅程」徵件比賽，邀請歌手Stan、Jennifer演唱客語、國語自創曲「浪漫台3線」為活動揭開序幕。

彭德俊說，無人機很早就投入無人機發展與應用，拿下4個第一，成立無人機推動小組，提升行政部門效能，此外，民航法無人機專章於2019年8月通過，苗栗縣早於2017年12月就通過「苗栗縣遙控無人機飛航管理辦法」管控。

全國首座無人機術科測驗場地也在苗栗縣，測驗項目還是最完整，另外，成立無人機科普基地，首辦無人機攝影競賽、無人機培訓課程，消防局並設立無人機隊，實務上廣泛應用在災害現場勘察、搜救等用途，成為一大助力。

勞青處指出，無人機實境運用培訓班，除了培訓縣府20名員工，開放20名縣籍青年參加，全額補助3萬元課程費用，空拍攝影「飛勁苗栗 啟動心旅程」徵件比賽，主題苗栗人文風景、地理景觀、生態環境、建築建設、產業發展及慶典活動等，微電影必須具有故事性，詳情可查詢「苗栗好青年-勞工及青年服務」臉書粉絲專頁。

苗栗縣政府消防局廣泛運用無人機搜救、勘察等方面，成了一大助力。圖／本報資料照片
苗栗縣政府消防局廣泛運用無人機搜救、勘察等方面，成了一大助力。圖／本報資料照片
苗栗縣政府今天啟動無人機實境運用培訓班，及空拍攝影「飛勁苗栗 啟動心旅程」徵件比賽。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天啟動無人機實境運用培訓班，及空拍攝影「飛勁苗栗 啟動心旅程」徵件比賽。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天啟動無人機實境運用培訓班，及空拍攝影「飛勁苗栗 啟動心旅程」徵件比賽。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天啟動無人機實境運用培訓班，及空拍攝影「飛勁苗栗 啟動心旅程」徵件比賽。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天啟動無人機實境運用培訓班，及空拍攝影徵件比賽，邀請歌手Stan、Jennifer演唱，為活動揭開序幕。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天啟動無人機實境運用培訓班，及空拍攝影徵件比賽，邀請歌手Stan、Jennifer演唱，為活動揭開序幕。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府消防局廣泛運用無人機搜救、勘察等方面，成了一大助力。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣政府消防局廣泛運用無人機搜救、勘察等方面，成了一大助力。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣政府今天啟動無人機實境運用培訓班，及空拍攝影「飛勁苗栗 啟動心旅程」徵件比賽。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天啟動無人機實境運用培訓班，及空拍攝影「飛勁苗栗 啟動心旅程」徵件比賽。記者范榮達／攝影

苗栗縣 青年

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