熱爆3天沒水用要怎麼過活？ 南庄鄉文化路住戶叫苦

苗栗縣連日來高溫警報連發，南庄鄉文化路十多戶人家3天無自來水可用，連上廁所都必須借親友家中使用，抱怨要怎過活？台灣自來水公司回應因考量桂花巷商圈假日做生意高峰，因此今天搶修，下午5點半會恢復正常供水。

南庄鄉文化路十多戶人家7月22日起就沒有水可用，縣議員陳光軒、南庄鄉民代表王玉魁、東村村長梁正德等人接獲反映，今天上午9點半左右到場會勘，居民怨聲載道，他們要求水公司大熱天，水公司要有同理心， 盡快速度恢復供水。

居民指出，水公司人員於7月22日在文化路頭發現漏水點，地面上畫記號後，就未見下文，他們認為水公司應盡快修漏，而不是擺著不施工，這幾天又動輒飆攝氏36度的高溫，他們苦不堪言。

他們不是向親友借水，就是取山泉水使用，甚至連自家的廁所都不敢用，因為沒有水可以沖馬桶，今天中午以前還沒有發現水公司施工人員，如果持續下去，到底要不要讓居民生活？

水公司第三區管理處副處長徐玟玲向居民道歉，她表示，水公司人員於22日下午4點半發現文化路地下直徑5公分的小水管漏水，因為隔天就是周休二日，水管供應南庄老街桂花巷商圈用水，沒有馬上停水修漏，可能造成水壓低，自來水沒有辦法上至住戶水塔，今天下午進場施工，5點半前會完工恢復正常供水。