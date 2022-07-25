新竹縣夏日音樂盛會 鄧雨賢紀念音樂會8月6日登場

鄧雨賢紀念音樂會是新竹縣文化局每年夏季最重要的音樂盛會之一，至今已連續舉辦近20年，今年以「夏日三線情」為主題，分別規畫戶外音樂會及室內演奏會，更首次以野餐會的方式於鄧雨賢音樂文化公園舉辦，盼讓更多人認識這位影響台灣歌謠深厚的音樂大師。

文化局長李安妤表示，新竹縣已連續舉辦鄧雨賢紀念音樂會多年，今年正逢鄧雨賢音樂文化公園整建完成，公園內有綠蔭及大片綠地，因此第一次規畫「野餐音樂會」，讓民眾除了欣賞音樂，還能享受野餐的愜意。

今年鄧雨賢紀念音樂會將於8月6日於鄧雨賢音樂文化公園舉辦，邀請到許多著名團體，如在地客家子弟黃子軒與山平快，在地傑出演藝團隊揚音樂集、銅好重奏團、艸雨田舞蹈劇場、新竹直笛合奏團、巴雀藝術、糖糖先生及木箱鼓等團隊演出。

文化局也在8月14日於新竹縣文化局演奏廳舉辦室內的演奏會，除了由知名作曲人馬定一運用現代編創作曲手法改編鄧雨賢的著名曲目，還精選西方古典樂曲相為呼應，邀請知名鋼琴家黃方亭博士、歸國新銳小提琴演奏家歐之瑀及男中音胡庭維共同演出。

縣長楊文科表示，芎林鄉是鄧雨賢先生家族的世居之地，也是他最後任教的場所，期間的花草樹景，成為歌謠創作的靈感，他的作品更影響無數代台灣音樂人。