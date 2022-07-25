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參訪寶貝夢想起飛工作坊 林智堅：盼公、私協力供資源

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人林智堅，今前往桃園龜山區的寶貝夢想起飛工作坊。記者賴佩璇／攝影
民進黨桃園市長參選人林智堅，今前往桃園龜山區的寶貝夢想起飛工作坊。記者賴佩璇／攝影

民進黨桃園市長參選人林智堅，今前往桃園龜山區的寶貝夢想起飛工作坊，認識身心障礙者社區日間作業設施，也和「勇寶貝」們一同體驗禮盒包裝作業，並化身為代言人，期盼中秋佳節民眾能夠優先選購這份充滿美味和溫暖的「金燦盛宴」禮盒。

林智堅表示，有些孩子生下來就和大家不太一樣，在成長期需要比較多的關心和照護，地方政府應該透過各種方式來協助這些勇寶貝。

他提到，桃園市長鄭文燦在任內已經做了許多努力，想辦法讓桃園成為身心障礙朋友友善城市，包括改善學校環境、提供生活補助，或是打造庇護工廠、小作所、社區日照服務中心，提供更多庇護空間給予需要的身心障礙者，也減輕家庭照護的負擔。

林智堅強調，不論是今天的寶貝夢想起飛工作坊，或是先前造訪的喜兒日間照顧服務中心，都可以看到地方政府和民間機構合作的重要性。

他指出，將來他會延續鄭文燦五星級的施政，透過政見的規劃，提升公、私部門合作的夥伴關係，讓社會照護網能更完善，給予更多的資源和協助給有需要的家庭。

民進黨桃園市長參選人林智堅，今前往桃園龜山區的寶貝夢想起飛工作坊。記者賴佩璇／攝影
民進黨桃園市長參選人林智堅，今前往桃園龜山區的寶貝夢想起飛工作坊。記者賴佩璇／攝影

桃園市長 林智堅 鄭文燦

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