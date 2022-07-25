桃園市逐步擴大無菸環境 1處集合式住宅公告為無菸環境

桃園市逐步擴大無菸環境，桃園市政府衛生局指出，民眾肯定無菸環境的改善，但同時對於無菸環境的期待也日益升高，今年就有1處集合式住宅，經住戶達成共識，主動申請公告為無菸環境。

衛生局表示，桃園市近年新增356處公車候車亭、1858處連鎖便利商店、咖啡店及速食店騎樓及庇廊公告為全面禁菸場所，公告禁菸場所累計至今年6月30日共有2866處。

根據衛生局統計，去年度接獲民眾檢舉菸害案件563件，經衛生局實地稽查發現，場所有138件(24%)是集合式住宅，比例最高，因集合住宅非屬菸害防制法規範的禁菸場所。

衛生局建議，社區住戶可向大樓管理委員會反應，將禁菸列入規約，也可透過社區居民達成共識後，依菸害防制法向衛生局申請指定公告為禁菸區域。

另外，衛生局也於今年陸續公告八德一號社會宅、八德二號社會宅為全面禁菸場所，希望透過市府與民間單位共同努力，將更多的場域納入禁菸區域，維護市民身心健康。

衛生局表示，吸菸危害健康，會造成肺部及心血管疾病，也危害身邊家人，桃園市計有274家戒菸服務合約醫事機構，提供專業的戒菸治療與衛教，另外也有免付費戒菸專線0800-636363，提供便利且專業的戒菸諮詢服務。