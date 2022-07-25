「同安綠水巷工程」開工動土 鄭文燦：計畫會不斷擴大

桃園市長鄭文燦今上午前往桃園區同安街672-2號旁參與「同安綠水巷工程」開工動土典禮。本次工程將改造桃園區下埔仔溪成為都市綠廊。鄭文燦表示，這個綠水巷計畫會不斷擴大到桃園的各都會區。

早期下埔仔溪為桃園同安地區重要的灌溉水路，經都市發展現已成桃園中正藝文特區，早期灌溉溝渠現已蛻變成為都市排水，經水理演算檢視現況下埔仔溪已滿足市管區域排水防洪標準。

因此，市府團隊希望藉由前瞻基礎建設水環境改善計畫，將其都市排水系統活化，並改造既有閒置空間，營造生態水岸魅力。本次工程範圍位於下埔仔溪經國路下游至南崁溪匯流口。

整體願景以水圳河岸景觀改善及生態復育為主軸，將雜亂、惡臭的河岸進行環境改善及綠美化工作，並營造友善生態的河岸棲地空間，重現水圳生態多樣性。今上午鄭文燦在市議員余信憲、黃家齊等人陪同下主持動土儀式。

鄭文燦表示，因為都市化的結果，過去農業時代的下埔仔溪是流到南崁溪，已經成為後巷的黑水溝，經過這次的改造計畫，它會成為同安綠水巷，距離是經過青埔國中經過天祥六街、天祥七街，再進入南崁溪，全長有664公尺。

沿線有親水空間，用生態工法，恢復河川面貌，也會產生水與綠的生態，將是一個後巷翻轉的代表作，把它命名為「同安綠水巷」。這個工程總經費是8700萬，75％由水利署補助，納入前瞻的水環境計畫，預定在明年7月完工。

這是一個代表作，已經完工水汴頭綠水巷、桃林鐵路的綠廊跟南崁溪結合在一起。同安綠水巷是可以把藝文特區連接到南崁溪，另外有一條是菜堂的排水系統，如果同安綠水巷做好以後，會請水務局再規劃藝文綠水巷。

讓藝文特區過去舊的排水系統都可以成為綠水巷，成為都市裡面水與綠的空間。目前藝文特區的接管率大概已經到達九成，下水道已經相當普及，大概接了2萬9千戶左右。