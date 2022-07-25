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苗縣今日新增478例 出現首例發燒是日本腦炎引起
苗栗縣今天新增新冠肺炎本土確診478例，其中苗栗市單日確診人數超過百人，且兒童感染者有明顯上升趨勢；另外一名老者發燒經就醫發現是日本腦炎引起，是今年縣內首例。
縣衛生局指出，在確診年齡分析部分，自7月13日起迄今12歲以下年齡人口占比超過14%，周日確診更達22.59%，相比之下，目前兒童感染者較多，正值暑假期間請鄉親加強落實相關防疫措施及攜童施打疫苗，保護孩童健康。
另外，國內今年以來共新增10例日本腦炎確定病例，其中苗栗縣有1例為竹南鎮73歲男性，發病日為7月13日，症狀包括發燒、倦怠及四肢無力等，經就醫通報後確診，目前於加護病房治療中。
個案住家周邊經勘查附近有豬舍，及鄰居設有鴿舍，感染源仍須釐清，場所環境已清消、懸掛誘蚊燈等。
衛生局長張蕊仙表示，大部分感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡，請醫療院所也加強警覺疑似個案例及進行通報。
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