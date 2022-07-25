苗縣今日新增478例 出現首例發燒是日本腦炎引起

苗栗縣今天新增新冠肺炎本土確診478例，其中苗栗市單日確診人數超過百人，且兒童感染者有明顯上升趨勢；另外一名老者發燒經就醫發現是日本腦炎引起，是今年縣內首例。

縣衛生局指出，在確診年齡分析部分，自7月13日起迄今12歲以下年齡人口占比超過14%，周日確診更達22.59%，相比之下，目前兒童感染者較多，正值暑假期間請鄉親加強落實相關防疫措施及攜童施打疫苗，保護孩童健康。

另外，國內今年以來共新增10例日本腦炎確定病例，其中苗栗縣有1例為竹南鎮73歲男性，發病日為7月13日，症狀包括發燒、倦怠及四肢無力等，經就醫通報後確診，目前於加護病房治療中。

個案住家周邊經勘查附近有豬舍，及鄰居設有鴿舍，感染源仍須釐清，場所環境已清消、懸掛誘蚊燈等。