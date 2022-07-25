快訊

中華大學論文爭議林智堅引作權法脫身 專家批斷章取義

中職／認開箱新竹球場為業配 台南Josh致歉：我專業度不足

台中潭子槍擊命案 警方在太平山區找到凶嫌棄置BMW車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗縣今日新增478例 出現首例發燒是日本腦炎引起

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導
苗栗縣今天新增新冠肺炎本土確診478例，其中苗栗市單日確診人數超過百人。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增新冠肺炎本土確診478例，其中苗栗市單日確診人數超過百人。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增新冠肺炎本土確診478例，其中苗栗市單日確診人數超過百人，且兒童感染者有明顯上升趨勢；另外一名老者發燒經就醫發現是日本腦炎引起，是今年縣內首例。

衛生局指出，在確診年齡分析部分，自7月13日起迄今12歲以下年齡人口占比超過14%，周日確診更達22.59%，相比之下，目前兒童感染者較多，正值暑假期間請鄉親加強落實相關防疫措施及攜童施打疫苗，保護孩童健康。

另外，國內今年以來共新增10例日本腦炎確定病例，其中苗栗縣有1例為竹南鎮73歲男性，發病日為7月13日，症狀包括發燒、倦怠及四肢無力等，經就醫通報後確診，目前於加護病房治療中。

個案住家周邊經勘查附近有豬舍，及鄰居設有鴿舍，感染源仍須釐清，場所環境已清消、懸掛誘蚊燈等。

衛生局長張蕊仙表示，大部分感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡，請醫療院所也加強警覺疑似個案例及進行通報。

苗栗縣今天新增新冠肺炎本土確診478例。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增新冠肺炎本土確診478例。圖／苗栗縣政府提供

日本腦炎 衛生局 發燒

延伸閱讀

苗栗縣今天確診+554 獅潭鄉迎來「嘉玲」

苗縣+761！人口占比確診率突破16% 衛生局：醫療量能足夠

苗栗縣+481...6個月至5歲嬰幼兒 7月23日接種疫苗

6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗 苗縣23日設7接種站

相關新聞

「同安綠水巷工程」開工動土 鄭文燦：計畫會不斷擴大

桃園市長鄭文燦今上午前往桃園區同安街672-2號旁參與「同安綠水巷工程」開工動土典禮。本次工程將改造桃園區下埔仔溪成為都...

苗縣今日新增478例 出現首例發燒是日本腦炎引起

苗栗縣今天新增新冠肺炎本土確診478例，其中苗栗市單日確診人數超過百人，且兒童感染者有明顯上升趨勢；另外一名老者發燒經就...

竹風縣藝好戲不斷 9月底前將巡迴竹縣各鄉鎮辦藝文演出

新竹縣文化局與新竹縣文化基金會舉辦「竹風縣藝」巡迴13鄉鎮市藝文活動，將在9月底前陸續到各鄉鎮進行多種藝文展演，希望讓親...

竹市避暑 走步道賞落日、吃海味

連日酷暑，全台唯獨竹市未發布高溫警報，市府昨推出沁涼景點大特搜避暑行程，推薦親民小百岳「十八尖山」，沿途林蔭步道涼爽，新...

西湖龍壽橋改建雙車道 年底發包

苗栗縣西湖鄉苗33支線東端龍壽橋老舊，寬僅4.65公尺，縣府計畫改建至8.2公尺雙車道，取得地方共識，預計年底發包，工期...

熱死！桃園拉拉山避暑景點 連3周人流紅燈民宿一床難求

桃園連續高溫炎熱，昨、今天周休兩天假日，大批遊客開車上山，復興區拉拉山森林遊樂區遊玩避暑人潮激增，市府觀旅局長楊勝評今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。