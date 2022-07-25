竹風縣藝好戲不斷 9月底前將巡迴竹縣各鄉鎮辦藝文演出

新竹縣文化局與新竹縣文化基金會舉辦「竹風縣藝」巡迴13鄉鎮市藝文活動，將在9月底前陸續到各鄉鎮進行多種藝文展演，希望讓親子享受不一樣的藝文體驗，今年也一改以客家大戲為主軸的表演，納入閩南戲曲、原民歌舞等，讓民眾更願意參與欣賞。

縣長楊文科表示，過去新竹縣藝術歸鄉巡迴活動，以客家大戲為表演主軸，考慮縣內族群多元，今年增添閩南戲曲、原民舞蹈、親子劇團等不一樣的藝文節目，好戲從6月底上演直到9月30日。

竹北東興圳景觀公園昨天便安排玉米雞劇團演出「莎士比亞的童言童語」互動式親子劇，不少家長都帶著孩子前來欣賞，更能見到許多民眾自行攜帶野餐墊在草地上同樂，除了欣賞演出，也享受愜意公園環境。

文化局長李安妤表示，「竹風縣藝」接下來在7月30日在尖石鄉公所前展演原住民樂舞，歌手曾宇辰將獻唱最新尖石鄉歌，接續還有國立台灣戲曲青年劇團、松興戲劇團等將演出客家大戲，竹塹築夢歌劇團演出歌仔戲等，豐富縣民的幸福生活。

7月30日尖石鄉公所晚上6時原民傳統舞蹈、客庄表演

8月19日北埔鄉慈天宮晚上6時演出客家八音

8月20日關西鎮太和宮晚上6時30分演出新樂園戲劇團「財神得道」

8月21日新豐鄉三元宮晚上7時演出竹塹築夢團「柴刀、菜刀、頭刀」

8月27日五峰鄉衛生所前廣場晚上6時30分演出國際影展「玩具動員4」

9月2日橫山鄉橫山村國王宮晚上6時30分演出松興戲劇團「一門忠烈楊家將」

9月16日竹東鎮惠昌宮晚上6時30分演出國立臺灣戲曲學院青年劇團「西遊記之大戰蜘蛛人」

9月17日峨眉鄉隆聖宮晚上6時30分演出國立臺灣戲曲學院青年劇團「媽祖」

9月18日寶山鄉新城打中午場域晚上6時30分演出松興戲劇團「一門忠烈楊家將」

9月24日芎林鄉水霧公園晚上7時演出玉米雞劇團「童話八卦，都是皮箱惹的禍」

9月30日竹東鎮五穀宮晚上6時30分國立臺灣戲曲學院青年劇團「媽祖」