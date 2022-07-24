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熱死！桃園拉拉山避暑景點 連3周人流紅燈民宿一床難求
桃園連續高溫炎熱，昨、今天周休兩天假日，大批遊客開車上山，復興區拉拉山森林遊樂區遊玩避暑人潮激增，市府觀旅局長楊勝評今天下午表示，天氣炎熱，拉拉山連周人流警示燈號亮紅燈，山上民宿周休假日一床難求。
最近桃園氣溫高達36、7度，「天氣熱死了」！市府觀旅局桃園景點即時影像，包括大溪老街、石門水庫、拉拉山遊客中心多個景點戶外，人潮稀少，很多遊客躲在室內，不過因為暑假和連續高溫，反而上山度假避暑民眾激增。
楊勝評表示，市府7月初以來推出「桃園千元住宿金搶先用」暖身活動以來，暑期吸引遊客上山遊玩，隨著最近氣溫持續上升，天氣炎熱，尤其是拉拉山森林遊樂區人、車潮多，拉拉山持續3 周來的景點警示燈號出現紅燈，拉拉山已成民眾夏日消暑去處。
他表示，繼桃園千元住宿金搶先用活動後，市府又配合中央本月15日起推動悠遊國旅補助接棒，桃園183家飯店、民宿業者參與，該局統計尤其是拉拉山區民宿，最近假日住宿率達9 成以上、甚至一床難求，平日住率也有7成以上，疫後歡迎遊客來一趟桃園消暑旅遊行。
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