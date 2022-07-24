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白沙屯媽祖結緣250人淨灘 他們異口同聲做有意義的事
白沙屯淨鄉團今天在苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮後方海邊，號召250人第62次淨灘，他們因白沙屯媽祖結緣相揪，異口同聲認為是做有意義的事，一起為台灣盡點心力。
苗栗縣今天高溫警報，來自苗栗、台中等地的民眾上午9點冒著攝氏34度的天氣，陸續到通霄鎮拱天宮後方的海邊沙灘，250人在白沙屯漁港撿拾垃圾，一個小時撿拾453.8公斤，許多民眾因為在網路看到而響應，來了好幾次，開心參與有意義的事。
白沙屯淨鄉團總召集人邱文耀是苗栗縣西湖鄉人，鄰近白沙屯，但他青少年時期，印象中只有白沙屯遠的秋茂園，服役及工作都在外地，但經常聽外縣市的友人提起白沙屯媽祖，他自己也經常沒有特別理由到白沙屯，閒晃到後邊的海邊，發現有垃圾殺風景，突然就有號召淨灘的想法。
邱文耀印象深刻，第一次網路號召白沙屯淨灘，僅有10人的規模，其中6、7名還是親友，後來白沙屯媽祖名氣越來越響亮，也因此結緣，「天時、地利、人和」，越來越多人響應，近年來淨灘都有上百人，最多時學校、公司及團體一起來，有800多人參加，清出700多公斤垃圾。
他說，今年6月18日第61次淨灘，在場戒護的芳馨醫護團總會長郭建均1歲多的兒子還眼尖發現海上載泘載沉的一名中年男子，通報海巡、警方人員將男子勸導上岸，並搭火車回家，許多信眾嘖嘖稱奇，媽祖有保佑，他認為「信者恆信」，各自有解讀，不過，環境是大家的，淨灘一定是做好事。
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